Razantný nárast detských prídavkov môže rozvrátiť verejné financie, kritizujú zamestnávatelia Matovičov plán

Priority pripravovanej daňovej a odvodovej reformy, ktorej náčrt predstavil minister financií Igor Matovič (OĽaNO), vyvolali odozvu aj medzi zástupcami zamestnávateľov, podnikateľov a zamestnancov.

Tí súhlasia s tým, aby bol daňový a odvodový systém jednoduchší a spravodlivejší, no odmietajú prípadné ďalšie finančné zaťažovanie a zhoršovanie podmienok na podnikanie a prácu. A to najmä v súčasnosti pod vplyvom následkov koronakrízy.

Zároveň žiadajú odbornú diskusiu o chystaných zásadných zmenách, ktoré môžu mať značné dopady na ekonomiku a obyvateľov, aj so zamestnávateľmi, podnikateľmi a odborármi.

Uľahčiť zamestnancom, nie priťažiť SZČO

Klub 500, združujúci vlastníkov spoločností s viac ako päťsto zamestnancami, zásadne nesúhlasí s návrhom razantného zvyšovania detských prídavkov, keďže to podľa neho nie je nástroj na riešenie nepriaznivého demografického vývoja.

„Naviac, takýto návrh, ktorý by v súčasnej pandemickej situácii zaťažil rozpočet sumou 2,5 miliardy eur, by bol z pohľadu Klubu 500 rozvratom verejných financií. Rovnako nepovažujeme za vhodné zvyšovať DPH, nakoľko by to malo priamy dopad na zvyšovanie cien, rast inflácie a tlak na dodatočný rast miezd,“ zareagoval výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.





Je najvyšší čas zjednodušiť zákon o dani z príjmov, lebo podľa podnikateľov ten súčasný je neprehľadný, mení sa priemerne päťkrát za rok, čo je neúnosné. Súhlasia aj s princípom férových daní a so snahou zaviesť porovnateľné daňovo-odvodové zaťaženie pre rôzne typy pracovno-právnych a zmluvných vzťahov, zamestnanec vs. SZČO, za porovnateľnú prácu.





„Toto sa však musí udiať cestou znižovania daňovo-odvodového zaťaženia zamestnanca, nakoľko zamestnanec má v súčasnosti zaťaženie najvyššie, a nie cestou zvyšovania zaťaženia pre SZČO,“ upozornil Gregor. Pripomenul, že Slovensko patrí ku krajinám s najvyšším daňovo-odvodovým zaťažením v Európskej únii.

Potrebná diskusia

Princíp jedného odvodu a jednej dane je podľa Klubu 500 určite dobrý, no od predstavenia tejto myšlienky ešte v rámci systému výberu daní a odvodov sa ho nepodarilo zaviesť.





Podľa Gregora je tiež ťažko sa vyjadriť k sadzbe a deklarovanému zrušeniu všetkých výnimiek a zahrnutiu všetkých príjmov ako zdaniteľných. Zároveň nie je jasné čo s maximálnymi a minimálnymi vymeriavacími základmi.





„S princípom ako takým nemôžeme súhlasiť, nakoľko by došlo k zmiešaniu kapitálových príjmov a príjmov za prácu a razantnému zvýšeniu zaťaženia tejto skupiny obyvateľov,“ uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500.

Zamestnávatelia očakávajú od ministerstva financií diskusiu o princípoch a nastavení daňovo-odvodovej reformy. Tá však nie je a navyše nový minister financií zrušil aj ekonomický krízový štáb.





„Očakávali by sme zo strany ministerstva financií návrhy, ako znížiť výdavky štátneho rozpočtu, zefektívniť riadenie štátu, zoptimalizovať štátnu, verejnú, územnú a miestnu samosprávu. Žiaľ, takéto návrhy ministerstvo nepredkladá,“ dodal Gregor.

Na skutočnú reformu treba odvahu

Aj Združenie podnikateľov Slovenska (ZPS) očakáva k tak vážnej téme širokú odbornú diskusiu aj s účasťou zástupcov firiem. Prezident ZPS Ján Solík pripomenul, že vysoké dane a odvody a komplikovaná, často sa meniaca legislatíva sú problémy, ktoré dlhodobo dominujú vo väčšine prieskumov a rebríčkov o kvalite podnikateľského prostredia.





„Treba zdôrazniť, že vláda sa vo svojom programovom vyhlásení zaviazala vytvoriť predpoklady pre zastavenie rastu daňovo-odvodového zaťaženia. Na skutočnú reformu bude treba najmä odvahu a tú v porovnaní s chuťou míňať verejné zdroje vidíme vo výrazne menšej miere,“ podotkol Solík.





Doplnil, že výsledkom daňovej reformy nemá byť vyššie zdanenie ekonomickej aktivity. Ak má byť daňová reforma po pandémii zásadným stimulom pre ekonomiku, podľa prezidenta ZPS je potrebné výrazné zjednodušenie výberu daní a celej daňovej a odvodovej legislatívy, ako aj zníženie daňovo-odvodovej záťaže a motivácia firiem k investíciám a zamestnávaniu.

„Je načase spraviť niečo aj s byrokraciou, ktorá s daňami a odvodmi súvisí. Podľa štúdie Paying Taxe potrebujú napríklad v Estónsku firmy na splnenie si daňových povinností 50 hodín, kým na Slovensku 192 hodín, teda takmer štvornásobok,“ porovnáva Solík.





V čase, kedy firmy bojujú o prežitie a zároveň potrebujú čoraz viac energie venovať sa inováciám, je podľa prezidenta ZPS takéto plytvanie časom príliš veľký luxus.

Výhrady a návrhy odborov

Konfederácia odborových zväzov SR (KOZ) vníma negatívne spôsob, akým sa opätovne začína diskusia o závažných témach, ktoré budú mať dosah na bežných ľudí. Počká na reálny zámer, kde budú presne špecifikované parametre reformy, a očakáva aj analýzu dopadov a vyčíslenie rozpočtového krytia.





„Očakávame odbornú diskusiu so zapojením sociálnych partnerov a sme pripravení na spoluprácu,“ informovala hovorkyňa KOZ Martina Nemethová.





Zmenu daňového mixu považujú odbory za základ spravodlivého zdaňovania. Podľa nich musí byť progresívne, ale zároveň má viesť k zníženiu daňového zaťaženia aktivity, najmä nízkopríjmových domácností, a k zvýšeniu daňového zaťaženia kapitálu.





KOZ je za to, aby zmena zdaňovania bola spojená so zavedením nových daní, ktoré viac zaťažia nové formy podnikania, ktoré sa doteraz vyhýbali zodpovednosti, napríklad, zavedenie digitálnej dane.

„Prioritou KOZ je teda zaviesť ambicióznejší a pestrejší daňový mix – zmeniť daňový mix a presunúť daňové zaťaženie z práce na kapitál. Je potrebné zvýšiť zdaňovanie kapitálu, majetku, ale aj zdaňovanie technologického pokroku,“ uviedla Nemethová. Malo by ísť napríklad o daň z robotov, ktoré nahradia prácu ľudí. Podľa KOZ by sa mali zvážiť aj nové ekologické dane – z CO2, z vonkajšej reklamy či z plastov.





Čistá odmena za prácu, ktorú nakoniec zamestnanec dostane, je podľa odborov veľmi nízka. Keďže daňové zaťaženie je výrazne prijateľnejšie ako odvodové, preto by mala byť daňová reforma realizovaná spolu s odvodovou.





„Mzdová úroveň zamestnancov pritom významnou mierou ovplyvňuje napĺňanie rozpočtu verejnej správy cez odvodové a daňové povinnosti, ale aj prostredníctvom spotreby domácností, ktoré v tovaroch a službách platia daň z pridanej hodnoty a spotrebné dane,“ doplnila Nemethová. KOZ podporuje aj zlepšenie výberu daní a boj proti daňovým únikom.

Motivovať k vzniku miest a investíciám

Avizovaná vyššia DPH by mala podľa Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) dopad na podnikateľov, neplatcov DPH aj spotrebiteľov, ktorí by vyššiu sadzbu nakoniec zaplatili. Domácnosti by pre vyššie ceny mohli obmedziť spotrebu, čím by klesol dopyt po výrobkoch a službách.

„Ak chceme mať úspešné reformy na niekoľko rokov, kvalitná príprava ako aj analýza dopadov je nevyhnutná. Očakávame preto, že materiál nebude šitý horúcou ihlou a bude dostatočný priestor aj na rokovania s odborníkmi zastupujúcich podnikateľské prostredie,“ uviedla hovorkyňa AZZZ Miriam Filová.





Daňový a odvodový systém treba podľa AZZZ nastaviť tak, aby bol nielen prehľadný a jednoduchý, ale aj spravodlivý a prorastový. Podnikateľov a živnostníkov by mal motivovať k vytváraniu pracovných miest a k investíciám, čím by podporoval ekonomický rast a rozvoj spoločnosti.





„Práve v čase koronakrízy treba pristupovať k takýmto návrhom veľmi citlivo. Slovenská ekonomika sa potrebuje pozviechať, mnohí podnikatelia sa stále nespamätali z prvej, či druhej vlny koronakrízy,“ hovorí Filová. Preto akékoľvek návrhy reforiem, ktoré namiesto toho, aby zlepšili podnikateľské prostredie, budú podnikanie sťažovať, prijmu rozhodne veľmi negatívne.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Nad Slovenskom hrozila zrážka dvoch lietadiel, tvrdí Hlas a žiada hlavu šéfa Letových prevádzkových služieb

Nad Slovenskom podľa strany Hlas – sociálna demokracia hrozila zrážka dvoch lietadiel.

Strana vyzýva ministra dopravy a výstavby Pavla Lančariča, aby okamžite začal konať a odvolal generálneho riaditeľa štátneho podniku Letových prevádzkových služieb Martina Kabáta. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Macíková.

„Po kauze zlatých padákov pre manažment podniku, na ktorý upozornil Hlas – sociálna demokracia sa ukázalo ďalšie vážne pochybenie šéfa podniku Martina Kabáta. Nad východným Slovenskom sa v našom vzdušnom priestore začiatkom mája takmer zrazili dve dopravné lietadlá. Podľa letových dispečerov ide o dôsledok zlých manažérskych rozhodnutí v štátnom podniku Letové prevádzkové služby,“ uviedol predstaviteľ Hlasu Samuel Migaľ.

Takto to podľa Migaľa vyzerá, ak sú do štátnych podnikov nominovaní ľudia čisto na základe politickej príslušnosti a nie na základe odbornosti.





„Je čas to po voľbách to zmeniť a odbornosť a profesionalita musia byť základným kritériom pre takéto nominácie. Navyše incident hroziaci veľkou medzinárodnou blamážou kompetentní tajili. Je to škandál a očakávam, že minister dopravy Lančarič sa s prípadom oboznámi a bude rezolútne konať,“ dodal Migaľ.