Raši: Matovičovi treba zobrať rozhodovaciu právomoc a Krajčí by mal skončiť, lebo nezvláda situáciu s pandémiou

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) musí skončiť vo svojej funkcii a treba na jeho miesto dosadiť epidemiológa.

V nedeľňajšej diskusnej relácii O 5 minút 12 Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) to uviedol nezaradený poslanec Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD). Minister totiž podľa jeho slov nezvláda situáciu v súvislosti s druhou vlnou pandémie koronavírusu na Slovensku.

Premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO) treba podľa Rašiho zobrať rozhodovaciu právomoc. „V tejto fáze musíme byť len v rukách odborníkov a odhodiť politické hádky,“ vyzval Raši.

Tieto čísla sme tu nemuseli mať

Predseda vlády nemôže svojvoľne meniť rozhodnutia konzília epidemiológov a spoliehať sa na reakcie na sociálnych sieťach, uviedol v relácii Raši. V rozhodovaní o prijímaní opatrení prevláda podľa neho chaos a nepredvídateľnosť.





„Tieto čísla sme tu nemuseli mať, ak by sme posilnili kapacity ľudí, ktorí vyhľadávajú kontakty pozitívne testovaných ľudí na koronavírus, a ak by sa vláda lepšie pripravila na druhú vlnu pandémie na Slovensku,“ konštatoval Raši.









Kritika je na mieste

Predsedníčka Výboru NR SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS) priznala, že kritika opozície pri vyhľadávaní kontaktov je namieste. „Chcem však občanov ubezpečiť, že o tomto probléme diskutujeme a predpokladám, že v pondelok 28. septembra prídu po zasadnutí krízového štábu ďalšie riešenia,“ priblížila koaličná poslankyňa.





Predseda opozičnej strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) Marian Kotleba si v relácii ani po výzve moderátora nenasadil rúško. Rúška totiž podľa jeho slov oslabujú imunitu. Bittó Cigániková označila tento jeho postoj za „chrapúnsky“.



Fico je pripravený zastaviť Ukrajine po novom roku dodávky elektriny zo Slovenska – VIDEO

Európska únia (EÚ) príde po zastavení tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu na Slovensko a ďalej na západ počas dvoch rokoch o desiatky miliárd eur. Je o tom presvedčený slovenský predseda vlády Robert Fico. Len Slovensko podľa neho príde ročne približne o pol miliardy eur.

Profit pre Spojené štáty

Európska únia príde o 120 miliárd eur, a to vďaka nárastu cien plynu a elektriny na európskych trhoch. Slovenský premiér je po novom roku pripravený v prípade zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu na recipročné kroky voči Ukrajine.

Hovorí o zastavení dodávok elektriny zo Slovenska na Ukrajinu, v hre sú podľa neho aj ďalšie možnosti. „Zastavenie tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu nie je len prázdne politické gesto. Je to extrémne prázdne gesto, ktoré zaplatíme my v Európskej únii. Európska únia na vyšších cenách plynu a elektriny v rokoch 2025 a 2026 zaplatí okolo 120 miliárd eur viac. Opäť nám klesne konkurencieschopnosť. Slovensko príde približne okolo pol miliardy na tranzitných poplatkoch. Ukrajina takmer o miliardu a Rusko príde “len“ pravdepodobne o 2,5 miliardy eur. To sme zase tých Rusov vytrestali, pravda. Ako všetky sankcie, ktoré škodia predovšetkým nám,“ povedal Fico v najnovšom videu na sociálnej sieti.

Ekonomická vlastizrada

Zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu budú podľa neho profitovať najmä Spojené štáty americké.

„Postavil som si otázku, čo je za tým nezmyselným rozhodnutím prezidenta Zelenského. Stačí, ak sa pozrieme na to, ktoré krajiny najviac profitujú zo znižovania závislosti Európskej únie na plyne z Ruska. Odpoveď je veľmi jednoduchá, Spojené štáty americké. A to som dnes čítal, že zvolený prezident USA Donald Trump už žiada Európu, aby kupovala zo Spojených štátov ešte viac plynu a ropy, aby sa vyrovnala vzájomná obchodná bilancia, inak zavedie proti Európskej únii vyššie clá. To som teda zvedavý na reakciu Európskej únie,“ zdôraznil Fico.

Slovenský premiér hovorí o ekonomickej vlastizrade. „Ak po prvom januári prestane na Slovensko cez Ukrajinu prúdiť plyn a dôjde k následkom, o ktorých som teraz otvorene hovoril, a proti ktorým bojujem, kde sa dá, neobracajte sa prosím na Úrad vlády SR, ale sa obráťte na úrad prezidenta Ukrajiny a na úrady vlád EÚ, ktoré v mene poškodenia Ruskej federácie idú do tejto ekonomickej samovraždy,“ dodal Fico.

Slovensko bude uvažovať podľa neho o recipročných opatreniach voči Ukrajine. „Po prvom januári zhodnotíme situáciu a možnosti recipročných opatrení proti Ukrajine. Ak to bude nevyhnutné, zastavíme dodávky elektrickej energie, ktorú Ukrajina súrne potrebuje pri výpadkoch siete. Alebo sa dohodneme na inom postupe,“ konštatoval Fico.