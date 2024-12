Putin sa stretol s Lukašenkom, diskutovali o užších vojenských a ekonomických väzbách

17.2.2023 (SITA.sk) - Ruský vodca Vladimir Putin sa v piatok v Moskve stretol s bieloruským náprotivkom Alexandrom Lukašenkom. V čase, keď sa vojna na Ukrajine blíži k prvému výročiu, diskutovali predovšetkým o posilnení vojenskej a hospodárskej spolupráce.

Rusko pred rokom použilo bieloruské územie na rozpútanie vojny a naďalej má v Bielorusku svoje jednotky a zbrane.

Putin na začiatku rokovaní s Lukašenkom, s ktorým sa vlani stretol dovedna trinásťkrát, navrhol prediskutovať bezpečnostné otázky, vojenskú spoluprácu a spôsoby ďalšieho posilnenia ekonomických väzieb. Poznamenal, že Bielorusko si zachovalo priemyselné aktíva zo sovietskej éry a dodal, že ponúka dobré príležitosti pre spoločné výrobné programy.

Lukašenko poznamenal, že bieloruské závody vyrobili komponenty pre ruské osobné lietadlá a navrhol, že s ruskou pomocou by bieloruská továreň mohla začať s výrobou pozemných útočných prúdových lietadiel sovietskej konštrukcie, ktoré podľa neho „fungujú dobre“ na Ukrajine.

Pokus Ukrajincov o znovuzískanie Krymu by bol pre Putina červenou čiarou, mal povedať Blinken. O jeho slovách sa vedú dohady

Ukrajinský pokus o znovuzískanie Krymského polostrova, ktorý Rusko v roku 2014 ilegálne anektovalo, by bol „červenou čiarou“ pre Vladimira Putina a mohol by viesť k širšej ruskej reakcii.

V stredu to údajne počas videohovoru so skupinou expertov povedal americký minister zahraničných vecí Antony Blinken. Informuje o tom portál Politico s odvolaním sa štyri nemenované zdroje.

Je to na rozhodnutí Ukrajincov

Ruský vodca vníma Krym ako súčasť Ruska a rozčúlilo by ho, ak by mu polostrov vzali, i keď to je presne to, čo on spravil Ukrajine pred takmer desaťročím, konštatuje Politico. Americké administratívy odvtedy opakovane stáli za tvrdením, že Krym je Ukrajina.

Vyjadrenie šéfa americkej diplomacie, ktoré určite sklame Kyjiv, podľa portálu prišlo po tom, ako sa niekto počas súkromného rozhovoru spýtal, či sú Spojené štáty ochotné pomôcť Ukrajine uskutočniť jej dlhodobý cieľ opätovného získania územia, ktoré zabrala Moskva.

Podľa štyroch ľudí oboznámených s Blinkenovou reakciou, minister povedal, že Spojené štáty aktívne nepodporujú Ukrajinu v snahe znovu získať Krym, no je to podľa neho rozhodnutie Kyjiva.

Hlavným cieľom administratívy podľa neho je pomôcť Ukrajine v postupe tam, kde sa bojuje, najmä na východe.

Aký to vyvolalo dojem

Toto vyjadrenie pritom súhlasí s komentármi predstaviteľov Pentagonu, ktorí v posledných týždňoch hovorili o pretrvávajúcich vyčerpávajúcich bojoch na Donbase a juhu krajiny a spochybnili schopnosť Ukrajiny v blízkej budúcnosti získať Krym.

Blinken podľa dvoch z uvedených zdrojov vytvoril dojem, že Spojené štáty v súčasnosti nepovažujú tlak na znovuzískanie Krymu za rozumný, i keď zdôraznili, že nepoužil tieto slová.

Zvyšní dvaja však ministrove komentáre takto nevnímali a myslia si, že jednoducho skonštatoval, že je na rozhodnutí Ukrajincov, nie Ameriky, čo sa pokúsia získať silou. To im naznačilo, že Blinken je otvorenejší možnej ukrajinskej hre o Krym.

Proti invázii urobili málo

I keď diplomati ani vojenskí predstavitelia Spojených štátov a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) od roku 2014 nikdy verejne nezapochybovali o tom, že Krym je súčasťou Ukrajiny, zároveň však spravili veľmi málo proti ruskej invázii a okupácii polostrova, pripomína Politico.

Štvorica zdrojov hovorila s webom pod podmienkou zachovania anonymity, pretože nemali povolenie verejne sa vyjadrovať k obsahu off-the-record konverzácie a ministerstvo zahraničia sa k videohovoru odmietlo vyjadriť.

Košice majú aj po Vianociach čo ponúknuť, návštevníci si stále môžu vychutnať dobroty na vianočných trhoch alebo si zakorčuľovať

28.12.2024 (SITA.sk) - Šalát, ryba a rezne zjedené, vianočné rozprávky pozreté a vy hľadáte, čo s načatým sviatočným časom? Metropola východu má aj po Vianociach čo ponúknuť, a to ako obyvateľom, tak aj návštevníkom. Vybrať si možno jazdu vyhliadkovým kolotočom, návštevu (po)vianočných trhov, ale medzi sviatočnými dňami ponúkajú Košice aj viacero možností športového vyžitia.

Košické oko

Na Námestí osloboditeľov, pri vstupe na Hlavnú ulicu víta príchodzích Košické oko. Po zotmení tento vysvietený vyhliadkový kolotoč, ktorý ponúka výhľad na mesto z výšky 33 metrov, nemožno prehliadnuť. Funguje od 12:00 do 22:00 denne. Za jazdu si zaplatíte šesť eur na osobu, za dieťa, ktoré meria menej než 120 centimetrov je suma štyri eurá.

Kolotoč sa s vami pri jazde otočí zhruba päť či šesťkrát a poskytne vám pri tom výhľad na vianočnú Hlavnú ulicu i na vzdialenejšie časti mesta. Rozhodne odporúčame teplo sa obliecť, sedadlá kolotoča sú studené a hore prefukuje.

Najmenšie deti sa môžu bezplatne povoziť na benátskom kolotoči povedľa Košického oka. Atrakcia by podľa informácií zverejnených mestom mala predbežne ostať na mieste do Troch kráľov (6. januára), následne sa prevádzkovateľ rozhodne, či zotrvá aj dlhšie.

Stánky z vianočných trhov

Keď vám po jazde na kolotoči vytrávi, prípadne dostanete chuť trochu sa zahriať, na Hlavnej ulici nájdete až do konca tohto roka stánky z vianočných trhov. Pochutnať si môžete na varenom víne, teplom čaji, či tradičných dobrotách ako langoše, zemiakové placky či klobása. Pri našej návšteve vianočných trhov sme sa pozreli aj na ceny týchto pochutín.

Víno stojí vo väčšine stánkov 1,50 eura za deciliter, respektíve tri eurá za dva deci. Najlacnejšie, ktoré sme našli, bolo o desať centov lacnejšie, teda jeden deciliter stál 1,40 eura. Priplatíte si za ríbezľové či jahodové víno. Langoš stojí okolo štyroch eur, ak naň ale chcete syr, kečup, alebo tatársku omáčku, treba si pripraviť zhruba euro navyše.

Pochutnať si môžete aj na pečenej klobáse či zemiakových plackách. Na trhy si rozhodne treba pripraviť aj dostatok hotovosti, nie všade totiž prijímajú platbu kartou. Popri maškrtení si tiež stále môžete vychutnať sviatočnú atmosféru košickej Hlavnej ulice, i pohľad na rozžiarený vianočný stromček.

Nonstop korčuľovanie

Ak budete chcieť spáliť nejaké kalórie z langošov a pečených klobás, metropola východu ponúka na prelome rokov aj viaceré možnosti športového vyžitia. Už túto sobotu, 28. decembra popoludní sa začne už tradičné 24-hodinové nonstop korčuľovanie.

V mestskej časti Košice-Juh, v športovo-zábavnom areáli na Alejovej 2 sa milovníci korčuľovania budú môcť vyšantiť až do nedele 29. decembra, do 16:00. Vstup na podujatie je bezplatný, korčuliarom k pohybu zahrajú aj viacerí dídžeji a podujatie svojím vystúpením zavŕši saxofonista Gapa.

Bezplatné vianočné korčuľovanie

Zakorčuľovať si možno aj v tréningovej hale Steel Arény. Bezplatné vianočné korčuľovanie pripravilo mesto v spolupráci s vedením Steel Arény. Posledný deň, kedy sa možno prísť korčuľovať je v pondelok 30. decembra medzi 14:00 a 17:00, cez víkend 28. a 29. decembra sa ale vianočné korčuľovanie nekoná.

Mesto tiež na prvý deň nového roka chystá Novoročnú korčuľovačku v Mestskom parku. V stredu 1. januára 2025 sa budú môcť záujemcovia zadarmo korčuľovať na klzisku v parku, a to medzi 13:00 a 21:00.

Klzisko v Mestskom parku

Klzisko v Mestskom parku môžu korčuliari využiť aj mimo tohto času. Vstup na ľadovú plochu, ktorú prevádzkuje mestský podnik Tepelné hospodárstvo (TEHO), je ale spoplatnený. Za 90 minút korčuľovania zaplatí dospelý tri eurá, v prípade dieťaťa do 140 cm je suma o euro nižšia. Na mieste si možno požičať aj korčule, za tri eurá, prípadne si ich môžete dať aj nabrúsiť za päť eur.

Klzisko je prístupné od 9:00, obvykle do 20:00. Využiť ho môžu aj amatérske partie hokejistov, tie zaplatia od sto do 120 eur, ak si ho prenajmú minimálne na tri hodiny, môžu trochu ušetriť. Rozpis prevádzkových hodín je dostupný na stránkach TEHO.

Košický trojkráľový beh

Sviatočné obdobie sa zavŕši na Troch kráľov, teda 6. januára 2025, jubilejným desiatym ročníkom Košického trojkráľového behu. Bežci si budú môcť zabehnúť centrom hlavnú, päť kilometrov dlhú trať, alebo sprievodný beh v dĺžke 1,1 kilometra.

Ten je určený najmä pre deti a mládež do 15 rokov, a tiež pre seniorov starších ako 60 rokov. Trasa povedie cez Hlavnú aj Alžbetinu ulicu, a tiež cez Mestský park. Na podujatie sa treba prihlásiť prostredníctvom formulára, ktorý možno nájsť napríklad na sociálnych sieťach mesta.