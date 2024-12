Protirómsky rasizmus nie je rozšírený len v spoločnosti, Rómovia sú diskriminovaní na všetkých úrovniach trestných konaní

12.2.2023 (SITA.sk) - Anticiganizmus, teda protirómsky rasizmus, je rozšírený nielen v spoločnosti, ale je zakorenený aj v systémoch trestného súdnictva. Vyplýva to z výskumných správ, ktoré zverejnilo Európske centrum pre práva Rómov (ERRC). Správa uvádza, že obvinení Rómovia čelia diskriminácii v každom štádiu trestného konania zo strany polície, sudcov, prokurátorov a často aj ich vlastných obhajcov.

Súdy poznačené inštitucionálnym rasizmom

Dôkazy zo správ, ako aj množstvo prípadov, ktoré ERRC za 25 rokov svojej existencie zaznamenalo dokazujú, že orgány trestného súdnictva sú poznačené inštitucionálnym rasizmom a existuje oficiálna tolerancia kultúry beztrestnosti, pokiaľ ide o zlé zaobchádzanie s Rómami.

Správy o jednotlivých krajinách boli vyhotovené v spolupráci s medzinárodnou mimovládnou organizáciou Fair Trials, ktorá dohliada na dodržiavanie zásad spravodlivého súdneho konania.

„Pár zlých jabĺk“

„ Nemožno ho odmietnuť ako záležitosť ojedinelých incidentov alebo „pár zlých jabĺk“, ale považovať ho za systémovú výzvu, ktorá poškodzuje komunity a podporuje neoprávnené predsudky voči Rómom," uviedol riaditeľ právneho oddelenia Fair Trials Bruno Min a doplnil, že pokrok je dosiahnuteľný len vtedy, ak polícia, súdy, prokuratúra a právnická profesia uznajú rozsah tejto výzvy a potrebu vykonať rozsiahle a zmysluplné zmeny na riešenie štrukturálnych nerovností v systéme trestného súdnictva.

Celý systém justície

„To, čo vidíme v spoločnosti vo všeobecnosti, sa odráža aj v inštitúciách a nie je to len záležitosť rasistických policajtov, prokurátorov alebo sudcov – je to celý systém justície, ktorý v týchto krajinách potrebuje zásadnú reformu s cieľom zabezpečiť „farboslepú“ spravodlivosť a odstrániť túto kultúru anticiganizmu, ktorá existuje v inštitúciách trestného súdnictva," vyhlásil prezident ERRC Đorđe Jovanović.

Ako uviedlo ERRC, v Česku aj na Slovensku existuje široký konsenzus medzi rómskymi respondentmi, políciou, sudcami, prokurátormi a obhajcami, s ktorými sa uskutočnili rozhovory v rámci týchto štúdií, že Rómovia sú nadmerne zastúpení v systéme trestného súdnictva.

„Je to spôsobené kombináciou dôvodov, medzi ktoré patrí pretrvávajúce rasové profilovanie a nadmerná kontrola rómskych komunít zo strany polície, sociálne vylúčenie a vyššia miera chudoby, nedostatočné využívanie alternatívnych trestov a prezumpcia viny zakorenená v stereotypoch, ktoré spájajú Rómov s kriminalitou," uviedlo ERRC.

