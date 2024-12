Prezidentka Čaputová podpísala opatrenia z Lex korona, balík zmien novelizuje viaceré zákony

9.4.2021 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala opatrenia z Lex korona v oblasti zdravotníctva. Balíkom zmien sa novelizujú viaceré zákony. Pacienti budú mať po novom nárok na kúpeľnú liečbu po ťažkom priebehu ochorenia COVID-19. Opatrenie má vytvoriť podmienky na zmiernenie následkov ochorenia a tzv. postkovidového syndrómu.

Ten zahŕňa pretrvávajúce respiračné a nervové, respektíve nervovo-svalové a pohybové ťažkosti. V kúpeľoch sa budú môcť liečiť aj pacienti, ktorí majú po koronavíruse vážne choroby obehového ústrojenstva či duševné choroby. Rozšírenie indikačného zoznamu pre kúpeľnú starostlivosť aj o stavy po prekonaní COVID-19 umožnia opatrenia súvisiace s epidemickou situáciou a šírením ochorenia COVID-19.

Poisťovne zaplatia očkovanie aj nepoisteným osobám

Zdravotné poisťovne budú tiež povinné uhrádzať náklady spojené s očkovaním aj pre osoby, ktoré nemajú verejné zdravotné poistenie. „Je nevyhnuté zabezpečiť možnosť očkovania pre zraniteľnú skupinu obyvateľov, akou sú marginalizované komunity, či ľudia bez domova. Zámerom tejto úpravy je zabezpečiť prístup k očkovaniu všetkým obyvateľom bez rozdielu a ohľadu na sociálny status,“ uviedol rezort zdravotníctva.

Osoby, ktoré získali zdravotnícke vzdelanie mimo územia členských štátov, budú mať jednoduchší prístup k výkonu stáže v ústavných zdravotníckych zariadeniach.

Rozšíri sa tiež možnosť výkonu stáže aj o osoby, ktoré získali vzdelanie mimo územia členských štátov v zdravotníckom povolaní sestra a pôrodná asistentka aj o osoby, ktoré ovládajú anglický jazyk v rozsahu nevyhnutnom na výkon príslušného zdravotníckeho povolania. Niektoré lieky pre chronických pacientov budú po novom môcť predpisovať aj všeobecní lekári.

Odškodnenie rodín zdravotníkov vyňali

Balík zmien pôvodne počítal aj s odškodnením pre rodiny zdravotníkov, ktorí zomreli na následky ochorenia COVID-19 a nakazili sa pri výkone práce. Poslanec NR SR za hnutie Sme rodina Martin Borguľa však upozornil, že sa v opatreniach Lex korona v oblasti zdravotníctva pozabudlo na odškodnenie opatrovateliek a opatrovateľov.

Plénum sa dohodlo na tom, že z aktuálneho zákona odškodnenie vyjme. Na budúcu schôdzu parlamentu by mal byť návrh pripravený tak, aby boli v jednom balíku odškodnenia zahrnutí zdravotnícki pracovníci aj opatrovatelia.

