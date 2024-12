Preplneným úradom sa dá vyhnúť elektronickou komunikáciou so štátom, odporúča agentúra

11.3.2020 (Webnoviny.sk) - Keďže úradné povinnosti nepočkajú ani v čase šíriaceho sa koronavírusu, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) odporúča využiť možnosť komunikovať so štátom elektronicky prostredníctvom portálu slovensko.sk a vyhýbať sa úradom, kde sa koncentruje veľký počet ľudí.

"Elektronické služby nemajú úradné hodiny a pri ich vybavovaní sa nestretávate s davmi ľudí. Svoje povinnosti môžete vybaviť z pohodlia obývačky, pričom týmto spôsobom pomáhate chrániť seba, svojich blízkych a v neposlednom rade dokážete pomôcť zabrániť šíreniu nebezpečného vírusu," konštatuje sekcia komunikácie NASES vo vyhlásení, ktoré v stredu poskytla agentúre SITA.

Výhodou je aj to, že väčšina správnych poplatkov je pri elektronickom podaní o polovicu lacnejšia, dodáva NASES.

"Na odštartovanie elektronickej komunikácie so štátom potrebujete len občiansky preukaz s čipom, čítačku kariet a bezpečnostné kódy, ktoré si sami zvolíte. Elektronickú schránku ma zriadenú každý občan nad 18 rokov. Stačí jednoducho pripojiť občiansky preukaz do počítača a otvoriť si portál slovensko.sk. Následne si nainštalujte balíček programov, ktoré sú potrebné na používanie portálu," informuje NASES.

"Po prihlásení do e-schránky je potrebné aktivovať ju na doručovanie kliknutím na zelené tlačidlo. Štát vám od tohto momentu bude zasielať rozhodnutia do vašej e-schránky. Ak si s niečím neviete poradiť, obráťte sa na Ústredné kontaktné centrum slovensko.sk, kde vám odborne vyškolení operátori ochotne poradia. Kontaktovať ich môžete na čísle +421 2 35 803 083 alebo prostredníctvom kontaktného formulára," dodáva sa vo vyhlásení.

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













