Predseda LOZ tvrdo kritizuje Dolinkovú za politizáciu dôležitého úradu, ktorý sa stane zbytočnou a drahou inštitúciou

Vláda Roberta Fica minulý týždeň schválila návrh novely kompetenčného zákona, ktorým sa zásadne mení aj vymenúvanie a odvolávanie predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

Ak tento návrh schváli parlament, nasledovať bude politická výmena vo vedení úradu. Upozorňuje na to predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský.

„Ministerstvo zdravotníctva zmenou, ktorú netransparentne presadzuje, plne preberá politickú aj právnu zodpovednosť za Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Vzhľadom na navrhovanú úpravu sa domnievame, že ak by tento návrh prešiel, bolo by oveľa poctivejšie, efektívnejšie a finančne zodpovednejšie začleniť úrad priamo do ministerstva zdravotníctva,“ uviedol Visolajský.

Tvrdí, že úrad v takomto nastavení v minulosti dlhé roky zlyhával a predstavoval iba zbytočnú a drahú dymovú clonu pre pacientov.

Skutočný závan zmien

Pri aktuálnej predsedníčke ÚDZS Renáte Blahovej sme podľa šéfa LOZ boli svedkami pozitívnych javov, ako je upozorňovanie na 400-miliónový tunel zo zdravotnej poisťovne Dôvera alebo správne hlasovanie pri nezákonnom zaradení nemocnice Bory do siete.

LOZ tieto kroky zo strany predsedníčky ÚDZS oceňuje a boli skutočným závanom zmien, ktoré pomôžu pacientom. „Je úplne zrejmé, že dôvodom ministerstvom navrhovaných legislatívnych zmien je zmena personálneho zloženia úradu,“ upozorňuje Visolajský.





Podľa neho by nikoho neprekvapilo, ak by takéto zmeny vedenia ÚDZS navrhla finančná skupina Penta, či Agel, ktorým nezávislé vedenie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou komplikuje vyťahovanie peňazí zo slovenského zdravotníctva.





„Občania očakávajúci od novej vlády sociálnejší prístup, ktorý im bol sľubovaný, len ťažko pochopia, prečo sociálnodemokratické strany Hlas-SD a Smer – SSD navrhujú rovnaké veci ako strana SaS v minulej vláde. Takéto zmeny občanom ťažko zdôvodnia lepším a dostupnejším zdravotníctvom pre pacienta,“ povedal Visolajský.

Úplne zbytočná a drahá inštitúcia

LOZ preto vyzýva predsedu vlády Roberta Fica, aby ponechal nezávislé vedenie ÚDZS, ktorý v poslednom období významne upozorňoval na neúmerné zisky zdravotných poisťovní a finančných skupín podnikajúcich v slovenskom zdravotníctve.





„Ak by tieto ministerkou navrhované zmeny prešli a predsedu úradu bude dosadzovať minister zdravotníctva, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou sa stane úplne zbytočnou a drahou inštitúciou bez reálnej pomoci pacientom a štátu. Zároveň by ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková prebrala plnú politickú i právnu zodpovednosť za tento úrad a jeho rozhodnutia,“ dodal lekársky odborár.





Vládou schválený návrh novely kompetenčného zákona, ktorým sa zásadne mení aj vymenúvanie a odvolávanie predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZD), je krokom k oslabeniu nezávislosti tejto dôležitej verejnej inštitúcie. Úrad má teraz obdobnú nezávislosť ako Najvyšší kontrolný úrad SR alebo Protimonopolný úrad SR. Upozorňuje na to ÚDZS.

Vágna formulka

Ak doteraz predsedu úradu vymenúval a odvolával prezident na návrh vlády, a to po schválení parlamentom, po novom má túto právomoc vykonávať už len vláda na návrh ministerky zdravotníctva.





Prezident SR aj Národná rada SR sa majú z tohto procesu vylúčiť, navyše, presne stanovené dôvody na odvolanie sa majú doplniť o vágnu formulu, „ak existujú iné závažné dôvody, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie“.

„Tento nový dôvod, pre ktorý je možné odvolať predsedu alebo predsedníčku úradu prakticky kedykoľvek, znamená politizáciu verejnej správy na úkor jej nestrannosti a profesionálnej odbornosti a vychádza v ústrety záujmom finančných skupín, ktoré získavajú z verejných zdrojov v zdravotníctve nezaslúženú rentu a na pomery v EÚ nevídanú dominanciu,“ upozorňuje ÚDZS.





Podľa úradu je to prekvapujúce o to viac, že vo svojom čerstvo schválenom Programovom vyhlásení v oblasti zdravotnej politiky vláda Roberta Fica tvrdí, že jej „ambíciou je odpolitizovanie rezortu zdravotníctva“ a zároveň v tom istom dokumente konkretizuje, že „zabezpečí, aby Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bol spôsobilý adresne vykonávať dohľad a kontrolu nad hospodárnosťou, účelnosťou a efektivitou využívania zdrojov verejného zdravotného poistenia“.

