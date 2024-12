Pred 26 rokmi vymenoval Kováč dočasnú Moravčíkovu vládu, stalo sa tak po páde Mečiara

16.3.2020 (Webnoviny.sk) - Pred 26 rokmi, 16. marca 1994, vymenoval vtedajší prezident Michal Kováč dočasnú vládu Slovenskej republiky (SR) na čele s premiérom Jozefom Moravčíkom (platforma Alternatíva politického realizmu).

Stalo sa to po tom, ako začiatkom marca poslanci Národnej rady SR vyslovili nedôveru vláde Vladimíra Mečiara z Hnutia za demokratické Slovensko (HZDS) a jeho vláda padla.

Mečiarovo HZDS bolo pri moci od posledných československých volieb roku 1992 a zohrávalo aj kľúčovú úlohu pri delení bývalej federácie.

Slovenskú verejnosť v tom čase rozdeľoval postoj k zániku spoločného štátu a vytvoreniu samostatnej republiky.

Autoritatívny spôsob vlády premiéra Vladimíra Mečiara tieto rozpory v spoločnosti ešte viac prehlboval. Medzi predsedom vlády a prezidentom Michalom Kováčom, ktorého na post hlavy štátu nominovalo HZDS, sa zhoršili vzťahy.

Kováč Mečiarovi odporoval

Kováč nemienil byť naďalej formálnym a politicky jednofarebným prezidentom. Spory oboch predstaviteľov štátu sa ešte viac vyostrili, keď prezident odmietol vymenovať Ivana Lexu za šéfa Slovenskej informačnej služby (SIS) a neskôr aj do čela Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR.





Vladimír Mečiar postupne prichádzal aj o podporu v parlamente, keď HZDS a jeho partnerskú Slovenskú národnú stranu (SNS) začali opúšťať nespokojní poslanci. Po prezidentovej Správe o stave republiky z 9. marca 1994, v ktorej Michal Kováč kritizoval Mečiarove autoritatívne spôsoby, sa poslanci rozhodli hlasovať o vyslovení nedôvery premiérovi Vladimírovi Mečiarovi. Koniec vlády vtedy podporilo 76 zo 142 poslancov.

Dočasnú vládu zostavoval Moravčík

Prezident poveril zostavením nového kabinetu, ktorý by krajinu vyviedol z vládnej krízy, právnika a spoluautora Slovenskej ústavy Jozefa Moravčíka, ktorý bol v predchádzajúcej Mečiarovej vláde ministrom zahraničných vecí.

Moravčíkovu vládu zloženú z nominantov Strany demokratickej ľavice (SDĽ), Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a novovytvorených zoskupení Demokratickej únie Slovenska (DÚS), Aliancie demokratov Slovenska (ADS) a Národno-demokratickej strany (NDS) prezident Michal Kováč vymenoval 16. marca.





Nasledujúci deň poslanci Národnej rady rozhodli, že predčasné parlamentné voľby sa uskutočnia 30. septembra a 1. októbra.

Krajina v medzinárodnej izolácii

V jesenných parlamentných voľbách v roku 1994 prišlo k urnám 75,65 percenta oprávnených voličov a zvíťazila v nich koalícia HZDS a Roľníckej strany Slovenska (RSS) so ziskom 34,96 percenta platných voličských hlasov. Spoločná voľba získala 10,41 percenta a Maďarská koalícia 10,18 percenta hlasov.





Do parlamentu sa dostali aj KDH (10,08 %), Demokratická únia Slovenska (8,57 %), Združenie robotníkov Slovenska (ZRS, 7,34 %) a SNS (5,40 %).





Novú vládnu koalíciu po voľbách vytvorili HZDS-RSS, ZRS a SNS. Do premiérskeho kresla sa po deviatich mesiacoch 13. decembra 1994 vrátil líder HZDS Vladimír Mečiar. Predsedom parlamentu sa stal Ivan Gašparovič (HZDS).





Krajina sa dostávala do medzinárodnej izolácie a nepočítalo sa ani s jej skorým prijatím do Európskej únie, ani do NATO.

