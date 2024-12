Pošta odporúča posielať vianočné zásielky v predstihu, informuje o termínoch aj možnostiach doručenia balíkov

27.11.2023 (SITA.sk) - Slovenská pošta príjme v predvianočnom období denne viac ako 100-tisíc balíkových zásielok. Zákazníkom preto odporúčajú, aby si posielanie zásielok nenechávali na poslednú chvíľu.

Ideálne sú podľa pošty BalíkoBOXy

Slovenská pošta súčasne priniesla prehľad dôležitých termínov na poslanie zásielok, aby stihli byť doručené do Vianoc. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.

Ideálnym spôsobom pre doručenie zásielky sú podľa Slovenskej pošty BalíkoBOXy, ktoré sú dostupné 24 hodín sedem dní v týždni a zákazník si môže kedykoľvek a bezkontaktne podľa svojich možností vybrať zásielku samostatne bez čakania.

„Aktuálne má Slovenská pošta 155 BalíkoBOXov po celom Slovensku. Odberná lehota sú tri dni. Výhodou BalíkoBOXov je aj to, že ak si klient zásielku nestihne vybrať zásielku počas troch dní, uložená ostáva ešte na pošte počas úložnej lehoty," informovala Slovenská pošta.

Doplnila, že vhodným spôsob vyzdvihnutie zásielky je aj adresovanie balíkovej zásielky na vybranú poštu, kde si ju klient môže vyzdvihnúť kedykoľvek počas úložnej lehoty.

Posledné termíny na odoslanie

„Okrem 1460 pobočiek dodáva pošta zásielky aj prostredníctvom kuriérov a najnovšie aj prostredníctvom 30 PoštaPointov (výdajné miesta)," spresnila Slovenská pošta.

V prípade posielania zásielok v rámci Slovenska pošta odporúča ako posledný termín pre poslanie pohľadnicu alebo listu druhej triedy pondelok 18.decembra, pre listy prvej triedy pošta odporúča najneskorší termín utorok 19.decembra.

V prípade posielania balíkovej zásielky v rámci Slovenska je posledný vhodný termín utorok 19. decembra. V týchto prípadoch doručenie prebehne do Vianoc.

„Zákazník môže podať balík ako expres zásielku, ktorá príde adresátovi skôr ako balík poslaný štandardným spôsobom. Zákazníkom zároveň odporúčame, aby uviedli mobilné číslo adresáta zásielky, aby mohol byť vopred informovaný o doručení zásielky. Zásielku môže sledovať aj v mobilnej aplikácii," informovala pošta.

Zásielky v rámci EÚ a zahraničia

Aby listová zásielka v rámci krajín EÚ prišla do Vianoc, je nutné ju poslať najneskôr do piatka 15. decembra a balíky najneskôr do štvrtka 14. decembra.

„Zásielky do zámorských krajín a európskych krajín mimo EÚ odporúčame podať vo väčšom predstihu, a to v zmysle Tarify časť VII – Prehľad lehôt pre včasnosť dopravy zásielok EMS, listov a balíkov medzinárodného styku, pričom pri zásielkach, ktoré obsahujú tovar treba počítať s dlhšou dobou colného prerokovania v krajine určenia ako obvykle," doplnila Slovenská pošta.

Súčasne vysvetlila, že v prípade posielania zásielok zo zahraničia vzhľadom na povinnosť colnej kontroly, je vhodné doručiť balíky na Slovensko minimálne sedem až osem pracovných dní pred Štedrým dňom. V prípade listových zásielok pošta odporúča doručenie minimálne päť až šesť pracovných dní pred Štedrým dňom.

