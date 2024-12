Portugalský expremiér José Sócrates pôjde pred súd, vinia ho z prania špinavých peňazí

10.4.2021 (Webnoviny.sk) - Bývalý portugalský premiér José Sócrates sa postaví pred súd pre obvinenia z prania špinavých peňazí a falšovania. V piatok o tom rozhodol lisabonský sudca.

Zároveň dodal, že politikovi vypršala v súvislosti s viac ako desiatimi prípadmi korupcie premlčacia doba.

Využíval aj luxusný byt v Paríži

Sudca Ivo Rosa vyhlásil, že Sócrates obdržal 1,7 milióna eur od priateľa z detstva, ktorý pracoval pre portugalskú stavebnú spoločnosť. Cieľom firmy bolo zabezpečiť si vplyv a získať tak zmluvy.

Sócrates v obhajobe uviedol, že peniaze a iné aktíva, ako umelecké diela alebo využívanie luxusného bytu v Paríži, boli pôžičky od dlhodobého kamaráta.

Obvinenia z falšovania sa týkajú dokumentov spojených s rôznymi platbami.

Množstvo z nich bolo v hotovosti, pričom obaja muži používali v telefonickej konverzácii šifry, čo podľa sudcu naznačuje, že sa dopustili korupcie. V tejto záležitosti však vypršala premlčacia doba.

Odmietnuté obvinenia z korupcie

Sudca odmietol ďalšie obvinenia z korupcie buď pre nedostatok dôkazov alebo premlčanie. Obidve strany sa môžu proti rozsudku odvolať.

On však akékoľvek pochybenie odmieta. Spis týkajúci sa jeho obvinení spojených s podvodmi v stavebníctve, bankovníctve i telekomunikáciách, údajne obsahuje približne päťtisíc strán.

