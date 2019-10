Politológ: Údajná komunikácia medzi Glváčom a Kočnerom môže Smeru-SD preferenčne uškodiť

26.10.2019 (Webnoviny.sk) - Údajná komunikácia medzi podpredsedom parlamentu Martinom Glváčom a Marianom K. môže strane Smer-SD preferenčne uškodiť. Myslí si to politológ z Katedry politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Gabriel Eštok. Ako uviedol pre agentúru SITA, posledné týždne sú pre priaznivcov strany Smer-SD skúškou dôvery. Vedenie strany by preto podľa neho nemalo riskovať lojalitu svojich voličov.

„Mnohí síce, podľa prieskumov, kauzy spojené s Marianom K. ignorujú alebo im neveria, ale ich tolerancia na medializované kauzy nemusí byť bezhraničná. A voľby už nie sú tak ďaleko, aby si mohli dovoliť strácať čo i len malú časť svojej voličskej základne,“ priblížil Eštok.

Šanca na očistu

Komunikácia Glváča a Mariana K. podľa politológa len potvrdzuje to, čo bolo na Slovensku verejným tajomstvom. „Mám na mysli nielen prepojenie najvyšších politických špičiek na finančné skupiny, nátlakové skupiny a rôzne iné toxické osoby, ale rovnako aj to, že niektorí pracovníci v médiách boli vykonávateľmi vôle politických elít,“ objasnil Eštok.

Preto podľa neho treba z toho vyvodiť zodpovednosť, nielen trestnoprávnu, ak napĺňa skutkový stav, ktorý si to vyžaduje, ale aj politickú. „Lebo tá má vplyv na vnímanie politiky občanmi. Tak či tak to nevypovedá o Slovensku nič dobré. Na druhej strane to môže byť šanca na očistu stranícku, politickú a očistu spoločnosti ako takej,“ myslí si politológ.

Obhajoba cez sociálne siete

Eštok neočakáva, že v tomto čase by sa podpredseda parlamentu Glváč jednoznačne priznal ku komunikácii s Mariánom K.





„Podobne, ako to bolo pri pani Jankovskej, aj tu je jeho jedinou šancou na záchranu v politike zapieranie. Jeho priznanie by bolo zároveň aj jeho labuťou piesňou v politike,“ priblížil politológ. Za nešťastné považuje taktiež to, že sa Glváč snaží pred verejnosťou obhajovať prostredníctvom sociálnej siete.

Komunikácia s Marianom K.

Dôvodom je, že si mal dohadovať s Marianom K. v aplikácii Threema biznis s pozemkami na Čiernej Vode a taktiež rozoberať, ako sa má rekonštruovať vláda po odchode Roberta Fica z postu predsedu vlády.





Fico sa vzdal svojej funkcie po tlaku verejnosti po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice v marci minulého roka. Komunikácia medzi nimi mala prebiehať minimálne od 17. októbra 2017 do 5. mája 2018 a vymeniť si spolu mali najmenej 49 správ.

