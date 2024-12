Polícia upozorňuje na online podvody počas Black Friday výpredajov, podozrivé sú aj obmedzené možnosti platby

24.11.2023 (SITA.sk) - Polícia upozorňuje na online podvody počas Black Friday výpredajov. Polícia upozorňuje najmä na podozrivo nízke ceny a vysoké zľavy, ktoré sú lákadlom. Ako polícia uviedla, oficiálni predajcovia dodržiavajú podobnú cenovú politiku.

Reklamy na sociálnych sieťach môžu kupujúcich nasmerovať na falošnú stránku, pričom adresa sa môže líšiť od pravého obchodu len jedným či dvoma písmenkami. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Zuzana Hrabovská.

Podozrivé aj obmedzené možnosti platby

Polícia upozornila aj internetové obchody, ktoré pôsobia neprofesionálne. Ak ide o neznámy e-shop, je potrebné spozornieť. „Navštevujte dôveryhodné stránky, s ktorými máte vy, alebo vaše okolie skúsenosť," zdôraznila polícia a pokračovala, že podozrivé môžu byť aj obmedzené možnosti platby. Pozor si treba dať pri nákupoch, ktoré ponúkajú len platbu prevodom vopred.

„V žiadnom prípade neposielajte platbu cez odkaz zaslaný do sms, alebo vo phishing podobe emailovej prílohy, ktorá sa zobrazí ako kód alebo webstránka v prehliadači," upozornila polícia.

Pri nakupovaní priamo v kamenných obchodoch je správne dávať si väčší pozor na osobné veci. Polícia odporúča mať kabelku stále pri tele a nedávať ju do nákupného vozíka. Doklady a peňaženka by mali byť na ťažšie dostupných miestach. Ruksaky, v ktorých sú peniaze, nie je vhodné nosiť na chrbte, ale mať ich pred sebou.

Online podvody či fyzická krádež

„Peňaženku, mobil, doklady si nenechávajte v odevoch, ktoré si prevesíte cez nákupný vozík alebo stoličku v reštauračnom zariadení, kde sa počas nákupov zastavíte občerstviť. Pokiaľ je to možné, nenoste so sebou veľkú finančnú hotovosť a využívajte možnosť bezpečnejšieho platobného styku," radí polícia s tým, že peniaze a doklady by mali byť oddelene.

„Následkom nepozornosti a dôvery voči falošnému online-predajcovi je vybielený účet, následne zdĺhavý proces a sťažené možnosti získať financie späť," vysvetlila polícia a doplnila, že častým dôvodom je bezprostredný opakovaný prevod neoprávnene získaných financií poškodeného mimo EÚ, pričom páchateľ sa stôp zbavuje prevodom na iný účet, väčšinou do zahraničia, alebo okamžitým výberom hotovosti. Šanca na vrátenie peňazí je tak minimálna.

Za 10 mesiacov polícia eviduje aj 428 prípadov vreckových krádeží a 442 krádeží na osobe. „Ak zistite, že ste sa stali obeťou podvodného konania alebo krádeže, prípadne ak spozorujete podozrivú osobu, okamžite kontaktujte políciu na bezplatnom telefónnom čísle 158," uzavrela polícia.

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

