Podiel elektromobilov v EÚ stúpa a očakáva sa výrazný rast pre ukončenie predaja bežných vozidiel so spaľovacím motorom od roku 2035

V roku 2021 dosiahol počet elektrických osobných áut s výlučne batériovým pohonom v krajinách Európskej únie (EÚ) 1,9 milióna. V porovnaní s rokom predtým to predstavovalo nárast o 76 percent. Vyplýva to z údajov, ktoré v utorok zverejnil štatistický úrad Európskej únie Eurostat.

Bezemisné vozidlá

Podiel čisto batériových elektrických osobných automobilov na celkovom počte osobných áut bol v predminulom roku na úrovni 0,76 %. Pre porovnanie, v roku 2013 to bolo 0,02 %.

Očakáva sa, že celkový podiel osobných elektromobilov s výlučne batériovým pohonom v nadchádzajúcich rokoch výrazne vzrastie, keďže v roku 2035 sa podľa schválenej európskej legislatívy skončí predaj bežných vozidiel so spaľovacím motorom a v celej EÚ sa budú môcť predávať už iba bezemisné vozidlá.

Rast vozového parku

Celkovo sa vozový park osobných automobilov v takmer všetkých členských štátoch EÚ za ostatných päť rokov rozrástol a v roku 2021 dosiahol celkový počet 253 miliónov osobných automobilov. To predstavuje 17-percentný nárast oproti roku 2013.

Najvyšší podiel najnovších osobných automobilov, ktoré majú dva roky a menej, zaznamenalo Luxembursko (19 % všetkých osobných automobilov v krajine, pozn.), nasleduje Švédsko (16 %), Francúzsko, Rakúsko a Belgicko (všetky po 15 % ). Najstaršie osobné autá, za ktoré sú považované tie, ktoré majú 20 a viac rokov, boli zaregistrované v Poľsku (41 %), Estónsku (33 %) a Fínsku (29 %).

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

