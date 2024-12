Počet zneužívania detí na internete sa počas pandémie výrazne zvýšil, psychológovia pomáhajú aj online

2.1.2021 (Webnoviny.sk) - Prípady zneužívania detí na internete sa počas pandémie koronavírusu výrazne zvýšili.

Upozorňuje na to riaditeľka európskeho policajného úradu Europol Catherine de Bolleová. Obetiam kybergroomingu na Slovensku pomáha webový portál Stalosato.sk, ktorý založilo občianske združenie (OZ) IPčko.

Web doteraz zaznamenal 670 kontaktov, ktoré nasmeroval na rodičov či priamo na políciu. V tlačovej správe o tom informoval programový riaditeľ OZ IPčko Marek Madro.

Väčší priestor pre klamstvo

„Keď dospelý človek osloví dieťa alebo mladého človeka v online svete s cieľom sexuálneho kontaktu, považujeme to za kybergrooming. Človeka, ktorý takýto kontakt vyhľadáva, označujeme ako páchateľa alebo sexuálneho predátora. Online prostredie dáva páchateľovi väčší priestor pre klamstvo a utajenie svojej skutočnej identity a zámeru. Najmä teraz počas lockdownu sú deti na internete dlhšie a často bez dozoru, čo vytvára živnú pôdu pre predátorov,“ vysvetlila špeciálna pedagogička Zuzana Juráneková.





Na webe Stalosato.sk nájdu informácie nielen mladí ľudia, ale aj odborníci a rodičia. Odpovedá na otázky, ako sa na internete chrániť, ako možno povedať „nie“ a informuje o právach dieťaťa. Web sa postupne rozrastá o články, podcasty, videá, či plagáty.

Naštartovanie komunikácie v najcitlivejších témach

„Do dnešného dňa vďaka nemu OZ IPčko pomohlo 670 mladým ľuďom. Väčšinu sme nasmerovali na rodičov a políciu. Na tému kybergroomingu sme už napríklad pripravili edukatívne plagáty, ktoré na jednej A4 ponúkajú informácie o sociálnych sieťach, fenoménoch internetu a podpore k naštartovaniu komunikácie medzi dospelákmi, deťmi a mladými ľuďmi v tých najcitlivejších témach,“ povedal zakladateľ IPčka Marek Madro.





IPčko okrem toho organizuje interaktívne webináre, kde odborníci so stovkami rodičov a učiteľov hovorili o možnostiach ochrany ich detí. V školách koluje špeciálne leporelo, ktoré pomáha žiakom viac sa pripraviť na online prostredie. Hlavným motívom kampane je mladým povedať, že pomoc existuje a že v tom, čo prežívajú, nemusia byť osamote. Psychológovia IPčka sú online aj na najpopulárnejšej streamovacej platforme Twitch.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.