Počasie predpoveď na Piatok 17. Februára 2023 oblačno až zamračené, miestami, najmä v západnej polovici územia mrholenie alebo dážď

Dnes bude oblačno až zamračené, lokálne hmlisto. Miestami, najmä v západnej polovici územia mrholenie alebo dážď. Vo vysokých, na severe spočiatku aj v stredných polohách, sneženie.

Najvyššia denná teplota 2 °C až 7 °C, na juhozápade, juhu stredného Slovenska a lokálne aj na Spiši 7 °C až 13 °C. Teplota na horách vo výške 1500 m okolo 1 °C.

Slabý, postupne prevažne západný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 13 m/s (45 km/h). Na východe popoludní prevažne južný vietor do 6 m/s (20 km/h).





Predpokladané množstvo zrážok: do 7 mm / vo vysokých polohách do 5 cm snehu





Odporúčame:

Počasie na 10 dní













Trvanie ročných období sa bude postupne meniť. Ktoré z nich bude najdlhšie?







Počasie pranostiky Február

Keď je február na sneh bohatý, býva marec suchý.

Február biely, mrazivý, nádej na úrodu posilí.

Keď je vo februári mokro, v auguste je sucho.

Mnoho snehu, mnoho sena.

Biely február pole silí.

Ak sa mačka vo februári vyhrieva na slnku, tak sa v marci bude vyhrievať pri peci.

Ak sa cez február zima nevysilí, nuž nám i Veľká noc bude v zimnej chvíli.

Ak je február veľmi mierny, je jarný čas potom biedny.

Keď je suchý február, je mokrý august.

Februárová voda - pre polia škoda.

Februárové slnko je falošné.

Keď v tomto mesiaci Mliečna cesta na nebi jasná, budúci rok bude hojný.

Ak vo februári nalapané vtáčky sú tučné, to znamená ešte sneh a zimu.

Keď vo februári žaby zakŕkajú, veľmi slabú úrodu gazdovia zvážajú.

Keď vo februári škovránok spieva, bude aj v apríli zima.

Ak február muchy vymámi, marec ich podlávi.

Keď severák vo februári neduje, potom v apríli strechy rozduchuje.

Keď sa končí február severným vetrom, dobre sa darí žencom.

Tuhé severné vetry koncom februára oznamujú úrodný rok.

Zúrivé vetry na konci februára suchý rok predpovedajú.

Vinohrad ak nezrežeš vo februári, nezrežeš v marci.





Odporúčame:

Predpoveď počasia





Odporúčame:

Horoskop na dnes





Súhrnná správa o počasí a zjazdnosti ciest

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, miestami mokrý.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký, miestami mokrý, v hornatejších oblastiach stredného a východného Slovenska sčasti pokrytý vrstvou utlačeného, miestami zľadovateného snehu v hr. 1 - 3 cm, ojedinele hr. 4 - 5 cm.

Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne suchý až vlhký. HP Herlianske Sedlo má povrch vozovky pokrytý vrstvou utlačeného snehu hr. 1 cm. Miestami zľadovatený sneh hr. 4-5 cm sa nachádza na HP Vrchslatina.





UPOZORNENIE PRE VODIČOV:

Pozor na hmlu s dohľadnosťou do 50 m v okolí Turne nad Bodvou.

HP Šútovce (III/1774) a cesta I/64 v úseku Nitrianske Pravno (II/519) - Fačkovské sedlo sú v zimnej sezóne uzavreté pre vozidlá nad 10 m dĺžky!

HP Herlianske Sedlo a cesta II/549 Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie sú v zimnom období neudržiavané a uzavreté pre všetku dopravu!





Na počasie je citlivejšie nežnejšie pohlavie a starší ľudia, ale dokáže potrápiť aj mladšie ročníky







Mínusové teploty ohrozujú deti, seniorov a ľudí s chorobami srdca

Mínusové teploty ohrozujú najmä deti, seniorov a ľudí s cukrovkou či respiračnými a kardiovaskulárnymi ochoreniami.

Upozorňuje na to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. Pripomína tiež riziko zranení a nehôd v súvislosti s poľadovicou. V tejto súvislosti pripravil súbor odporúčaní, ako zvládnuť mrazivé počasie.

"V týchto dňoch zasiahlo Slovensko mrazivé počasie, vplyvom ktorého môžeme pocítiť aj negatívne dosahy na zdravie. Na našom území nie sú typické extrémne nízke teploty, ktoré by siahali niekoľko desiatok stupňov Celzia pod nulu, avšak aj miernejšie mínusové teploty môžu mať nepriaznivé dosahy na širokú časť populácie," skonštatoval ÚVZ.

Okrem nákazy vírusovým ochorením úrad varuje aj pred rizikom podchladenia či vzniku omrzlín. "Ďalšou hrozbou sú rôzne zranenia v dôsledku pádov na zľadovatených plochách chodníkov či zvýšené riziko dopravných nehôd a podobne," doplnil úrad.





Odporúča venovať zvýšenú pozornosť posilneniu imunity, dbať na vhodný výber oblečenia či obuvi, ale aj prijímať dostatok tekutín a jedla. Dôležitá je aj ochrana pokožky tváre či rúk krémom. Krémovanie je dôležité obzvlášť v prípade detí, pri ich obliekaní odborníci radia vrstvenie. S malými deťmi nie je dobré ostávať v chladnom exteriéri dlho.

ÚVZ pripomína, že ani počas zimného počasia netreba zabúdať na šport či pravidelnú fyzickú aktivitu. "Aj keď sú možnosti oproti letným mesiacom obmedzené, organizmus je potrebné udržiavať v dobrej kondícii priebežne, bez ohľadu na ročné obdobie," uviedol úrad. Nie je však dobré športovať pri teplotách menej ako mínus 15 stupňov Celzia.





Dôležité je tiež byť obozretný, či už všeobecne, alebo pri rôznych aktivitách ako prechádzky, bicyklovanie, lyžovanie či šoférovanie. ÚVZ odporúča nosenie ochranných či reflexných prvkov. "Všímajte si varovné signály tela a aj svoje okolie, pomáhajte blízkym ochrániť sa pred následkami mrazivého počasia," dodal úrad.

Najčítanejšia najnovšia správa

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.