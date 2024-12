Plánované odstávky elektriny v troch krajoch sa dotknú tisíciek domácností

Počas budúceho týždňa budú v troch okresoch Žilinského, Trenčianskeho a Banskobystrického kraja rozsiahlejšie odstávky elektriny.

Dotknú sa takmer troch tisíc odberných miest v mestách a obciach v troch okresoch – Čadca, Ilava a Rimavská Sobota. Informoval o tom hovorca spoločnosti Stredoslovenská distribučná (SSD) Miroslav Gejdoš.

Odstávka v Klokočove

V Žilinskom kraji v okrese Čadca čaká obyvateľov obce Klokočov plánovaná odstávka elektriny v pondelok 7. novembra.

„V čase od 7:30 do 17:30 nebude mať k dispozícii elektrický prúd približne tisíc odberných miest. Prerušenie dodávky bude nevyhnutné pre rekonštrukciu vedení vysokého a nízkeho napätia,“ popísal hovorca a dodal, že energetici využijú odstávku aj na revíziu a výruby porastov v ochrannom pásme distribučnej sústavy.

Pocíti ju 700 odberných miest

V Trenčianskom kraji v okrese Ilava v Dubnici nad Váhom sa uskutočnia plánované odstávky elektriny vo štvrtok 10. a v piatok 11. novembra. Štvrtková odstávka bude na ulici Pod hájom a potrvá od 7:30 do 16:30. Pocíti ju asi 700 odberných miest.





„V piatok nepôjde elektrina na Námestí Matice Slovenskej a opäť na ulici Pod hájom, ale na iných odberných miestach ako v predchádzajúci deň. Obmedzenie potrvá od 7:30 do 13:00 hod. a dotkne sa 500 domácností,“ doplnil Gejdoš s tým, že dôvodom odstávok bude geodetické zameranie podzemných káblov vysokého napätia.

Príčinou je revízia trafostanice

V Banskobystrickom kraji v Rimavskej Sobote v mestskej časti Tomášová vypnú elektrikári niekoľko ulíc vo štvrtok 10. novembra. Elektrina nepôjde od 7:30 do 16:30 na približne 700 odberných miestach. Príčinou odstávky bude revízia trafostanice.

„Vzhľadom na charakter plánovaných prác sú odstávky elektriny nevyhnutné. Nielen z hľadiska technických možností, ale aj pre bezpečnosť elektrikárov. Cieľom prác, či už rekonštrukcií alebo údržby, je zvýšiť bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie elektriny v jednotlivých oblastiach. Energetici zo Stredoslovenskej distribučnej urobia všetko pre to, aby odstávky elektriny ukončili hneď, ako to bude možné,“ uzavrel hovorca s tým, že ak nenastanú komplikácie, môže to byť výrazne skôr ako v uvedených časoch.

SSD je regionálnym prevádzkovateľom distribučnej sústavy elektrických vedení na úrovni veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia. Zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Spravuje takmer 35-tisíc kilometrov elektrických vedení, ktoré napájajú zhruba 770-tisíc domácností a firiem.

