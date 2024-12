Perspektívy a výzvy digitalizácie v stavebníctve: PlanRadar prináša pohľad viac ako 1 300 odborníkov z odvetvia

23.11.2023 (SITA.sk) - Tá zanalyzovala odpovede viac ako 1 300 odborníkov z 15 krajín sveta vrátane tuzemska, pričom sa zamerala na súčasnú úroveň digitalizácie v stavebnom sektore a perspektívy jej rastu v nasledujúcich troch rokoch. Medzi hlavné zistenia patrí, že 97 % respondentov očakáva v rámci svojej spoločnosti zvýšenie investícií do digitalizácie, aj keď 77 % opýtaných považuje zavádzanie nových technológií vo svojich tímov za ťažké. Pozitívnou správou je, že domáci profesionáli patria v tomto smere medzi najväčších optimistov.

"Hoci sa stretávame s množstvom prekážok, vidíme, že Slováci sú v prístupe k zavádzaniu nových technológií vo firmách oproti ostatným krajinám dobre naladení a štvrtina z nich považuje implementáciu digitálnych nástrojov za jednoduchú," komentuje Ivan Petráš, expert na digitalizáciu v spoločnosti PlanRadar, a dodáva: "S tým, že sa budú investície do digitalizácie v nasledujúcich troch rokoch zvyšovať, potom súhlasia takmer všetci opýtaní. Na Slovensku konkrétne 99 %."

Výzvy pri zavádzaní nových technológií

"Zdá sa, že všetci odborníci naprieč segmentmi stavebníctva sa zhodujú v nutnosti digitalizácie odvetvia, ale stále vidíme vysoké percento firiem, ktoré v posledných troch rokoch vôbec neinvestovali do moderných technológií ako robotika (82 %), 3D tlač (80 %), umelá inteligencia (74 %), virtuálna realita (72 %) alebo BIM (41 %). Rovnako sa viac ako 65 % odborníkov domnieva, že v posledných rokoch nedošlo v ich firmách k nárastu počtu pracovníkov pre oblasť digitalizácie – a ak áno, išlo o menej ako 5 %. Preto sme ako prví skúmali prekážky, ktoré firmám v tomto rozvoji bránia, hoci panuje všeobecný konsenzus, že sú absolútne nevyhnutné," popisuje Ivan Petráš.

Celkom 8 z 15 krajín považuje za hlavnú prekážku, ktorá spomaľuje zavádzanie nových technológií a investícií do nich, príliš tradičný pohľad jednotlivých účastníkov stavebného procesu. Na Slovensku ho spomenulo 24 % respondentov. Hneď na druhej priečke sa s 21 % odpovedí zhodne umiestnili dôvody spojené s obávanou nákladnosťou implementácie a domnelou nízkou návratnosťou investície.

Ktoré technológie čaká rozvoj?

Miera očakávaného rastu sa medzi analyzovanými krajinami líši. Najväčší podiel respondentov (29 %) odhaduje zvýšenie investícií medzi 5 až 10 %. Avšak nezanedbateľné množstvo odborníkov predpokladá ešte výraznejší pokrok: 19 % opýtaných na Slovensku predikuje vzostup investícií o 11 až 30 %, zatiaľ čo viac ako štvrtina (27 %) dokonca cez 31 %.

Tieto investície budú podľa výsledkov prieskumu mieriť hlavne do softvéru a platforiem, ktoré uľahčujú riadenie stavieb a nehnuteľností, čo konkrétne na Slovensku potvrdilo 65 % opýtaných. Druhú najsilnejšiu oblasť by mali tvoriť investície do digitálnych riešení, ktoré podporujú energetickú účinnosť a obnoviteľné energie. Nárast u nich v tuzemsku očakáva 64 % respondentov. Čím ďalej väčšiu pozornosť si tiež získava metóda BIM modelovania, do ktorej predpokladá investíciu 52 % miestnych respondentov.

"Hoci odborníci z rôznych krajín majú ľahko odlišné preferencie, hlavné trendy, ktoré stavebným biznisom v oblasti nových technológií rezonujú, sa v zásade nelíšia. K nim okrem iného patrí aj možnosť využívania umelej inteligencie a virtuálnej či rozšírenej reality. To si uvedomuje celý rad odborníkov, Slovensko nevynímajúc. Investícia do týchto technológií očakáva 33 % a 35 % tunajších respondentov," vysvetľuje Ivan Petráš a dodáva: "Technológie ako 3D tlač či automatizáciu a robotiku bude väčšina spoločností pôsobiacich v stavebníctve rozvíjať skôr okrajovo, aj keď v tuzemsku pôjde v porovnaní s ostatnými krajinami o nadpriemerných cca 30 %."

Potenciál je obrovský, dôležité je nezaostávať

Spektrum benefitov spojených s rozmachom digitalizácie v stavebníctve je široké. "Je potrebné rozlišovať medzi rôznymi možnosťami digitalizácie, ktoré existujú na trhu, pretože sa líšia čo do náročnosti zavedenia a výšky investície. Avšak sme presvedčení, že z každého, aj malého, technologického pokroku môže firma profitovať. Spoločnosti, ktoré začnú zvyšovať podiel investícií do technologických riešení už teraz, budú tými, ktoré v blízkej dobe budú dosahovať lepšie výsledky z hľadiska efektivity aj výkonnosti," hovorí Ivan Petráš. Napríklad 95 % odborníkov, ktorí softvér na riadenie stavebných projektov aktuálne využívajú, uvádza, že sa im vďaka jeho zavedeniu znížili náklady v rámci projektov. Celkovo 35 % respondentov usudzuje, že došlo k poklesu o 10 až 30 %, zatiaľ čo 33 % odhaduje zníženie v rozsahu 5 až 10 %.

Viac o prieskume:

Prieskum spoločnosti PlanRadar prebehol v septembri 2023 v 15 krajinách sveta: na Slovensku, v Českej republike, Nemecku, Rakúsku, Poľsku, Taliansku, Maďarsku, Rumunsku, Chorvátsku, Srbsku, Austrálii, Brazílii, a ďalej vo Francúzsku, Španielsku a vo Veľkej Británii. Dohromady sa ho zúčastnilo 1 326 respondentov. Kompletné výsledky prieskumu sú k dispozícii na stiahnutie tu.

O spoločnosti PlanRadar

PlanRadar je softwarové riešenie pre stavebných a realitných profesionálov pôsobiacich na báze SaaS (z anglického Software as a Service). Prostredníctvom aplikácie, ktorá je vhodná pre všetky prehliadače a všetky typy smart telefónov a tabletov (iOS, Android a Windows), je možné sledovať, zaznamenávať a zdieľať s vaším tímom akékoľvek informácie. Je možné ju využiť pre stavebnú dokumentáciu a dozor na stavenisku, riadenie porúch a úloh, odovzdávanie projektov, ich následnú správu a údržbu a pod.

