Pellegrini nevníma Čaputovú ako osobu, ktorá by bojovala za občanov Slovenska (video)

7.11.2022 (Webnoviny.sk) - Osobne nevnímam prezidentku Zuzanu Čaputovú ako aktívnu osobu, ktorá by bojovala za občanov tejto krajiny a snažila by sa ich v týchto ťažkých časoch podržať. Reagoval tak poslanec parlamentu a predseda Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini na udelenie Ceny slobody prezidentke Čaputovej.

„Príde mi to ako formálne ocenenie, nezachytil som nejaký jej zásadný skutok, ktorým by prispela k ochrane slobody. Gratulujem jej k cene, ale nemyslím si, že to bolo spojené so zásadným počinom," uviedol Pellegrini dnes na tlačovej konferencii.

Termín referenda

Pellegrini zároveň povedal, že prezidentku rešpektuje ako hlavu štátu, no vadí mu, že tam, kde by sa žiadalo jej rázne slovo tak mlčí. „Bol by som rád, keby sa viac venovala domácim problémom a menej sa tešila z takých, nie úplne významných cien," doplnil.

Predseda Hlasu-SD sa na tlačovej konferencii vyjadril i k termínu referenda, ktorý prezidentka stanovila na 21. január 2023. „Termín jej nevyčítam, iné možnosti nemá. Dátum referenda je však nešťastným termínom, pretože v januári sa ťažšie robí kampaň," tvrdí poslanec.

Ocenenie pre prezidentku

Prezidentka Čaputová si v sobotu 5. novembra predpoludním prevzala v nemeckom Frankfurte nad Mohanom Cenu slobody. Informoval o tom hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Ocenenie udeľuje od roku 2006 nemecká nadácia Friedrich Naumann Foundation raz za dva roky osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj liberálnej občianskej spoločnosti. Medzi doterajších laureátov ocenenia patria napríklad bývalý švajčiarsky prezident Kaspar Villiger či bývalý nemecký prezident Joachim Gauck, ale aj nemecký exminister zahraničných vecí Hans-Dietrich Genscher či peruánsky spisovateľ Mario Vargas Llosa.

Prezidentka je prvou politickou líderkou z regiónu strednej a východnej Európy, ktorá sa stane laureátkou ocenenia.

