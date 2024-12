Parlament bude rokovať o odstránení diskriminácie bezdetných žien a mužov v dôchodkoch

Od začiatku apríla budúceho roka sa má odstrániť sociálna diskriminácia voči ženám a mužom, ktorí nevychovali žiadne dieťa.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý do parlamentu predložili poslankyne za Progresívne Slovensko Simona Petrík a Lucia Plaváková.

Bezdetné ženy a muži

Upozorňujú na to, že bezdetné ženy a muži musia čakať až do dosiahnutia dôchodkového veku, aby mali opätovne nárok na výplatu vdovského alebo vdoveckého dôchodku v prípade, že ich manžel alebo manželka zomrie. Parlament by sa mal týmto návrhom zaoberať na decembrovej schôdzi, ktorá sa začne 6. decembra.

V súčasnosti majú nárok na vdovský a vdovecký dôchodok ženy a muži bez dieťaťa len v období dvoch rokov od smrti manžela alebo manželky a následne až po dosiahnutí dôchodkového veku.

„Cieľom je vrátiť do systému spravodlivosť aj pre bezdetné vdovy a vdovcov, ktoré a ktorí jediní aktuálne nemajú nárok na plnohodnotný vdovský a vdovecký dôchodok oproti ostatným ovdoveným osobám, a to tak, že bezdetné vdovy a vdovci by mali nárok na vdovský a vdovecký dôchodok od dovŕšenia 59. roku života,“ uviedli poslankyne.

Výplata pozostalostného dôchodku

Vdova alebo vdovec majú v súčasnosti nárok na výplatu pozostalostného dôchodku po dvoch rokoch od smrti manžela alebo manželky len v prípade, ak sa starajú o nezaopatrené dieťa, sú invalidní z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, vychovali aspoň tri deti, dovŕšili 52 rokov a vychovali dve deti, dovŕšili vek 57 rokov a vychovali jedno dieťa, alebo ak dovŕšili dôchodkový vek.

„Neexistuje žiaden relevantný dôvod, prečo by vdovec alebo vdova bez detí nemali mať nárok na vdovský alebo vdovecký dôchodok už počas ich aktívneho života, kedy trpí stratou partnera a jeho príjmu v rodine rovnako ako matka alebo otec jedného, dvoch či viacerých detí,“ zdôraznili poslankyne za Progresívne Slovensko.





Napriek tomu, že návrh zákona myslí pri svojej úprave aj na mužov, úprava sa podľa opozičných poslankýň pozitívne dotkne najmä žien, pretože ony sú tie, ktoré vo väčšine prípadov poberajú vdovský dôchodok.

Dôchodková situácia ovdovelých

Podľa údajov Sociálnej poisťovne zo septembra tohto roka bol počet vyplatených vdovských dôchodkov v tomto mesiaci na úrovni 288-tisíc, pričom počet vyplatených vdoveckých dôchodkov bol na úrovni 52,7 tisíca. Existuje teda oprávnený predpoklad, že aj v rodine bez dieťaťa sa vo vyššej miere stane vdovou práve žena.





„Popri trinástych dôchodkoch, ktoré prioritizuje súčasná vláda, je žiaduce, aby bola vyriešená aj dôchodková situácia ovdovelých osôb,“ dodali poslankyne.

