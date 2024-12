Pápež František sa modlil pred prázdnym námestím, krížovú cestu pripravili deti (video)

3.4.2021 (Webnoviny.sk) - Pápež František sa na Veľký piatok večer zúčastnil na obrade krížovej cesty. Pre pandemické opatrenia sa udalosť uskutočnila na prázdnom Námestí svätého Petra vo Vatikáne. Súčasťou neobvyklej krížovej cesty boli deti, ktoré pri každom zastavení čítali svoje obavy a sny. Pontifik ich počúval a odpovedal im modlitbami.

Deti čítali emotívne príbehy

Obrad sa druhý rok po sebe nemohol pre pandémiu ochorenia COVID-19 konať v rímskom Koloseu, kde táto udalosť tradične priťahuje tisíce pútnikov, turistov i miestnych. Namiesto toho boli na spomenutom vyľudnenom námestí rozmiestnené zapálené sviečky.

Chlapci a dievčatá sa striedali pri čítaní emotívnych príbehov. Mnohé súviseli s utrpením, ktoré počas ostatného roka so sebou priniesla pandémia koronavírusu.

Pápež objal všetky deti

"Zo sanitky vystúpili muži, ktorí vyzerali ako astronauti, pokrytí ochrannými plášťami, rukavicami, maskami a štítmi. Odviezli dedka, ktorý niekoľko dní ťažko dýchal. Bolo to naposledy, čo som dedka videl," prečítalo jedno z detí. Ďalšie vyslovilo ľútosť nad osamelosťou a tým, že nemohlo navštevovať svojich starých rodičov, aby ich ochránilo pred nákazou.

Obrad, ktorý pripomína Ježišovo utrpenie niekoľko hodín pred jeho ukrižovaním a smrť na kríži, sa skončil pápežovým požehnaním a objatím všetkých prítomných detí.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu