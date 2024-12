Pápež František potvrdil, že príde na Slovensko. Správu privítala prezidentka Čaputová aj minister zahraničia Korčok

4.7.2021 (Webnoviny.sk) - Hlava Katolíckej cirkvi pápež František potvrdil, že v septembri oficiálne navštívi Slovensko. Svätý Otec František oznámil, že od 12. do 15. septembra 2021 pricestuje na návštevu Slovenska. Urobil tak po príhovore a modlitbe Anjel Pána vo Vatikáne.

„Som rád, že môžem oznámiť, že od 12. do 15. septembra, keď Pán Boh dá, pôjdem na Slovensko, aby som prišiel na pastoračnú návštevu," uviedol pápež František.

„Popoludní predtým budem sláviť záverečnú svätú omšu na Medzinárodnom eucharistickom kongrese v Budapešti," pokračoval Svätý Otec.

„So srdca ďakujem všetkým, ktorí pripravujú túto cestu a modlím sa za nich. Pomodlíme sa všetci za túto cestu a za osoby, ktoré pracujú na tom, aby to zorganizovali," dodal pápež.

Plánuje sa zdržať dlhšie

„Som veľmi rada, že pápež František prijal pozvanie a dnes potvrdil svoju návštevu Slovenska v septembri tohto roka. Keď som sa s ním v decembri vo Vatikáne stretla, hovoril mi o tom, ako mu je Slovensko srdcu blízke," napísala prezidentka Zuzana Čaputová na sociálnej sieti.

Tieto jeho slová podľa hlavy štátu potvrdzuje aj fakt, že sa na Slovensku plánuje zdržať dlhšie. „Verím, že prítomnosť pápeža Františka bude pre nás všetkých posolstvom zmierenia a nádeje v zložitých časoch, ktoré žijeme," dodala Čaputová.

Oficiálne potvrdenie septembrovej návštevy pápeža Františka na Slovensku privítal aj minister zahraničných vecí Ivan Korčok, uviedol v reakcii komunikačný odbor Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

,,Pre Slovensko je veľkou cťou, že k nám Svätý Otec príde na trojdňovú apoštolskú návštevu, ktorá bude mať oficiálny i pastoračný charakter. Je to významný moment ako pre vzťahy Slovenska so Svätou stolicou tak aj pre veriacich ako aj pre všetkých ľudí hlásiacich sa ku kresťanským a humanistickým princípom, ktoré súčasný pápež tak odhodlane bráni a zdôrazňuje. Ako minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR si veľmi vážim, že som mal v decembri minulého roka príležitosť stretnúť sa so Svätým Otcom osobne počas našej prezidentskej návštevy vo Vatikáne keď audiencia u pápeža v nás všetkých zanechala nezabudnuteľný dojem,“ zdôraznil minister Ivan Korčok.

Štvrtá návšteva pápeža

Návšteva pápeža Františka bude zároveň v poradí štvrtou apoštolskou návštevou Svätého Otca na Slovensku.

Pápež sv. Ján Pavol II. navštívil Slovensko spolu trikrát, v roku 1990 počas návštevy Česko-Slovenska zavítal do Bratislavy, v ére samostatnosti na Slovensko pricestoval v roku 1995, kedy prišiel do Bratislavy, Nitry, Šaštína, Košíc, Prešova, Levoče a Tatier.

V roku 2003 pricestoval do Banskej Bystrice, Rožňavy a Bratislavy. Všetky tieto historické návštevy zanechali na Slovensku hlboké dojmy a boli inšpiráciou pre celú generáciu.

,,Veríme, že budeme mať opäť príležitosť takúto jedinečnú udalosť zažiť a nadchádzajúca cesta Svätého Otca pápeža Františka bude pre všetkých občanov našej vlasti povzbudením a posolstvom blízkosti, podpory a nádeje,“ uzavrel šéf slovenskej diplomacie.

