Pápež František nebude mať prejav na COP28 v Dubaji, aj naďalej má problémy s dýchaním

30.11.2023 (SITA.sk) - Pápež František má naďalej problémy s dýchaním v dôsledku zápalu pľúc, ktorý ho prinútil zrušiť svoj plánovaný prejav na klimatickej konferencii Organizácie Spojených národov COP28 v Dubaji a delegovať čítanie svojej týždennej katechézy a ďalších poznámok na svojich asistentov. V stredu o tom informovali predstavitelia Svätej stolice.

František v stredu ráno počas svojej generálnej audiencie povedal, že sa naďalej necíti dobre a že jeho hlas „nie je pekný“. Počas rozprávania zakašľal a šepkal.

Pontifik, ktorý bude mať na budúci mesiac 87 rokov a ako mladému mu odstránili časť pľúc, už nemá horúčku a je v stabilizovanom stave, ale naďalej dostáva antibiotiká, uviedol hovorca Vatikánu Matteo Bruni.

Čaputová sa zúčastní na klimatickom samite COP28 v Dubaji, prvý raz s ňou cestuje aj delegácia podnikateľov

Prezidentka Zuzana Čaputová sa počas piatka a soboty zúčastní na klimatickom samite COP28 v Dubaji. Ako informoval Čaputovej hovorca Martin Strižinec, prezidentka vo štvrtok odcestovala do Spojených arabských emirátov.

Vyzdvihne benefity zelenej transformácie

Počas piatka slovenská hlava štátu vystúpi s príhovorom na samite lídrov. V príhovore plánuje apelovať na nevyhnutnosť urýchleného plnenia záväzkov znižovania emisií, ale aj na nutnosť prijatia ďalších krokov na riešenie klimatickej krízy.

„Vyzdvihne aj potrebu postupného ukončenia používania fosílnych palív v sektore energetiky a tiež benefity zelenej transformácie, ktorá so sebou prináša nielen zlepšenie životného prostredia, ale aj nové pracovné miesta a celkovú modernizáciu ekonomiky," uviedol Strižinec.

Sprevádzať ju budú aj predstavitelia samospráv

Strižinec tiež uviedol, že s Čaputovou na takéto podujatie po prvý raz cestuje aj delegácia podnikateľov pôsobiacich v greentech a cleantech odvetviach. Sprevádzať ju budú aj predstavitelia samospráv, ktorí majú skúsenosti so zelenou transformáciou.

„V delegácii bude aj slovenský mládežnícky delegát pri OSN a absolventka letnej Klimatickej akadémie. Prezidentka má počas samitu naplánované aj viaceré bilaterálne rokovania," dodal Strižinec s tým, že Čaputová sa na Slovensku vráti v sobotu vo večerných hodinách.

