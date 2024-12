Oteplenie predčasne ukončilo prevádzku niektorých menších lyžiarskych stredísk pod Tatrami na Spiši

4.3.2024 (SITA.sk) - Väčšina menších lyžiarskych stredísk pod Tatrami a na Spiši už predčasne ukončila lyžiarsku sezónu. Postaralo sa o to oteplenie, a teda aj nedostatok snehu počas februára. Lyžuje sa už len v Lopušnej doline neďaleko Svitu a v Liptovskej Tepličke.

Zároveň na rozhraní dvoch národných parkov Slovenského raja a Nízkych Tatier funguje stredisko vo Vernári. Aj to už ale počíta dni do ukončenia.

V Lopušnej doline majú podľa konateľa strediska Ľubomíra Kozubíka na svahoch v priemere 30 centimetrov snehu. Ako ďalej povedal pre agentúru SITA, otvorené ho nechali kvôli prázdninujúcim ľuďom, ktorí sú ubytovaní v stredisku a okolí. Veria však, že avizované ochladenie by ešte mohlo pomôcť.

„Ak vydržíme dva dni, s odretými ušami, ideme ďalej," komentoval Kozubík. Podľa meteorológov by totiž už v druhej polovici týždňa malo prísť ochladenie a v ďalšom možno aj nasnežiť.

64-dňová lyžiarska sezóna

V susediacom stredisku Skitatry Zadná Lopušná Dolina sa už nelyžuje, rovnako ani v Spišskom Bystrom. Obe strediská o tom informovali na svojich internetových ánkach. Pre nedostatok snehu ukončili sezónu aj v stredisku Snowpark Lučivná. „Počasie ovplyvniť nevieme. Snažili sme sa, aby sme boli v prevádzke čo najdlhšie, ale prírodné podmienky sú, aké sú," skonštatoval pre SITA riaditeľ strediska Miroslav Šukola.

Nelyžuje sa tam od posledného februárového víkendu. „Nie sme jediní, ktorí sme museli prevádzku ukončiť, pretože sme už nemali súvislú vrstvu snehu," poznamenal riaditeľ. Čo sa týka hodnotenia sezóny, návštevnosť podľa jeho slov nebola enormne slabá, od otvorenia mali výluku len dvoch večerných lyžovaní.

Bola však výrazne skrátená, a to až o mesiac. „Po iné roky sme mali sezónu, ktorá trvala 90 až 95 dní, teraz sme skončili na 64 dňoch. Pre takéto menšie lyžiarske strediská je tak úbytok na tržbách značný. Dvojnásobne sa nám pritom zvýšilo investované úsilie a čas, dvakrát sme museli presnežovať stredisko, a to stojí nemalé finančné prostriedky. Teda aj hospodársky výsledok je omnoho iný ako po iné roky," zbilancoval Šukola.

Už len do konca týždňa

V lyžiarskom stredisku Ski Resort Smrečiny v Liptovskej Tepličke (okr. Poprad), ktoré už pôvodne avizovalo ukončenie sezóny, sa nakoniec ešte lyžuje. Podľa spolumajiteľa strediska pod Kráľovou hoľou Maroša Žembu dnes opätovne spustili lyžovačku. „Upravili sme veľký kopec, hádam sa ešte celý tento týždeň bude lyžovať," skonštatoval pre SITA. V stredisku však podľa jeho slov funguje už len jeden veľký vlek, menšie dva pre nedostatok snehu odstavili.

V stredisku Studničky vo Vernári (okr. Poprad), v ktorom začali s lyžovačkou 16. decembra, sa síce ešte lyžuje, no už len počas tohto týždňa. „Na 99 percent sa u nás bude lyžovať už len do konca týždňa,“ povedala pre SITA manažérka strediska Ivana Alexová. Stredisko nechali otvorené pre ubytovaných prázdninujúcich. Celkovo však manažérka zhodnotila sezónu pozitívne. „Začiatok sezóny, december a január bol veľmi dobrý, vo februári sa to skrze počasie zhoršilo," dodala.

V rámci regiónu Spiša sa už nelyžuje ani v stredisku v Levočskej doline, ktoré vlani otvorili po ročnej prestávke. Pre nepriazeň počasia tam sezónu predčasne ukončili. Stredisko o tom informovalo na svojej internetovej ánke.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 20. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 20. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dávajte si pozor. Vaša nervová sústava je napätá. Nesnažte sa riešiť zložité úlohy. S partnerom sa vyberte niekam medzi ľudí, možno sa vyhnete zbytočným konfliktom.

Býk 21.4. - 21.5.

Zas bude pre vás všetko priveľmi pomalé. Nepodliehajte netrpezlivosti, svoj cieľ dosiahnete včas, aj keď nie bez problémov. Zatiaľ sa venujte nejakej metóde dobrej relaxácie.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Bude sa vám dariť, len nezabudnite na opatrné počínanie s deťmi, partnerom alebo spoločníkom. Vzniknutý konflikt by mohol mať rozsiahle následky.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše návrhy sa dnes stretnú zväčša so súhlasom okolia. Proti bude iba jedna osoba, na ktorú neplatia strohé argumenty, ale za všetkým hľadá hlbší zmysel. Skúste jej ho poskytnúť.













Všetky Horoskopy Piatok 20. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu