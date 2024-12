Očkovanie proti COVID-19 podľa jeho odporcov nefunguje. Čo hovoria dáta

Proti ochoreniu COVID-19 sa očkujeme už viac ako pol roka, za ten čas si nechalo vakcínu vpichnúť celkovo 3,25 miliardy ľudí. Napriek tomu majú ľudia stále pochybnosti o kvalite očkovacích látok, ako aj o ich účinku.

Tí, ktorí očkovanie odmietajú a úradom či zdravotníkom neveria, sa tak v rámci argumentácie často obracajú na praktické príklady zo zahraničia. Prax podľa nich dokazuje, že očkovanie proti koronavírusovej infekcii aj tak nefunguje.

Neurológ Vladimír Nosáľ, ktorý počas pandémie prišiel do kontaktu so stovkami pacientov postihnutých ochorením COVID-19, sa rozhodol vyvrátiť niektoré nepravdy, ktoré sa o epidémii v cudzích krajinách medzi ľuďmi šíria.

Izrael

Najžiarivejším praktickým príkladom toho, že vakcíny pomáhajú a skutočne ľudí chránia pred tým, aby neskončili hospitalizovaní v nemocniciach či horšie, na cintorínoch, je Izrael.





V Izraeli začali očkovať 19. decembra 2020, do 1. januára mali zaočkovaných viac ako 12 percent obyvateľov. O dva týždne neskôr dosiahli vrchol druhej vlny, kedy bol sedemdňový priemer nových prípadov na hodnote 8 624.

Odvtedy Izraelčania, čo sa týka nových prípadov, s menšími odchýlkami klesali až do júna tohto roka. Hranicu 60 percent zaočkovaných, ktorá by mala stačiť na vyvinutie takzvanej imunity stáda, prekročili 22. marca.





V posledných dvoch týždňoch však počet infikovaných vírusom SARS-CoV-2 opäť mierne stúpa, aktuálne sa sedemdňový priemer pohybuje na úrovni 334 nových prípadov. Odporcovia očkovania to hodnotia ako zlyhanie očkovania.

Nemocnica alebo cintorín

Netreba však zabúdať, že aj keď vakcína človeka do určitej miery chráni pred nakazením sa, táto ochrana nie je 100-percentná. Vakcína má ale chrániť primárne pred hospitalizáciami a úmrtiami. To, že to funguje, dokazujú aj izraelské štatistiky.





Od mája sa v Izraeli počet úmrtí na ochorenie COVID-19 stabilne pohybuje okolo nuly. Aj počas vrcholu druhej vlny umieralo v Izreali najviac 60 ľudí denne, pre porovnanie, na Slovensku to bolo cez 100.





Hospitalizovaných Izraelčanov s koronavírusovou infekciou je takisto málo, aktuálne 83. Na Slovensku k 7. júlu ležalo v nemocniciach 115 nakazených osôb. Dáta z Izraela teda potvrdzujú, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 naozaj človeka chráni.

Portugalsko a Británia

Dokazujú to však aj štatistiky z ďalších krajín, dokonca aj európskych, napríklad z Portugalska či Spojeného kráľovstva.





„Portugalsko má síce zaočkovaných len 34 percent populácie, avšak 90 percent starších ľudí. Práve tí zomierali a teraz, keď je tam nová vlna, ktorá sa šíri medzi mladšími, tak napriek vzostupu prípadov je úmrtnosť nízka,“ vysvetľuje Nosáľ.





Vo Veľkej Británii takisto zaočkovali väčšinu rizikovej populácie, teda starších ľudí hlavne nad 55 rokov. Napriek prebiehajúcej novej vlne správne pochopili, že im už nehrozí preťaženie zdravotného systému, preto rušia mnohé epidemiologické opatrenia.





„Prudko im nestúpajú hospitalizácie, ani úmrtia, na rozdiel od exponenciálneho rastu nových prípadov,“ upozorňuje slovenský neurológ. Okrem týchto pozitívnych príkladov Nosáľ opisuje aj jeden negatívny dôkaz.

Bulharsko

V Bulharsku je do dnešného dňa zaočkovaných len 14 percent populácie, čo je ďaleko pod svetovým priemerom (24 percent). Bulhari pritom zažili dve masívne vlny pandémie, momentálne sú vzhľadom na počet úmrtí na ôsmom mieste vo svetovom rebríčku.

„Bulharsko je smutným dôkazom toho, že vláda zlyhala v čase, keď už boli dostupné vakcíny,“ myslí si Nosáľ. Posledný týždeň v tejto balkánskej krajine opäť stúpa počet mŕtvych narozdiel do vyššie vymenovaných krajín.





Krajín ako Bulharsko, ktoré majú nízku zaočkovanosť, kvôli čomu sa epidemiologická situácia aktuálne opäť zhoršuje, je ale viac, napríklad Rusko, ďalej tiež Bielorusko, Vietnam či Venezuela.

Rusko a Bielorusko

Treba tiež povedať, že v prípade Ruska a Bieloruska ide o krajiny, ktoré majú aj pomerne vysokú premorenosť.





Zo 144,4 milióna Rusov sa ochorením COVID-19 nakazilo 5,59 milióna ľudí, čo predstavuje 3,8 percent obyvateľov. Pri Bielorusku toto porovnanie dokonca vychádza na 4,4 percenta, nakoľko sa nakazilo 423-tisíc z celkovo 9,5 miliónov Bielorusov.





Práve premorenosť by mala podľa odporcov očkovania dostatočne chrániť pred koronavírusom, prirodzená imunita je však podľa viacerých odborníkov hlavne proti novým variantom nedostatočná.





Ukazuje to práve dianie v Rusku a Bielorusku, kde sa počet nových prípadov ochorenia COVID-19 zvyšuje, v Rusku od polovice júna výrazne rastie aj počet úmrtí.





Tento stav sa snaží očkovacou kampaňou zvrátiť aj sám prezident Vladimir Putin, ktorý minulý týždeň verejne priznal, že sa nechal zaočkovať vakcínou z domácej kuchyne, a teda Sputnikom V. Dovtedy odmietal prezradiť, akou vakcínou sa v marci očkoval.

