Občanov aj podnikateľov čaká preclievanie tovarov, mali by sa pripraviť na zmenu

29.12.2020 (Webnoviny.sk) - Občania a podnikatelia sa od začiatku budúceho roka v súvislosti s odchodom Veľkej Británie z Európskej únie nevyhnú colnému konaniu. Ako ďalej informuje finančná správa, hoci sa Bruselu a Londýnu podarilo uzavrieť dohodu, občanov aj podnikateľov čaká preclievanie ako v prípade dovozu či vývozu tovaru z tretích krajín.

Colné konanie sa pritom uskutoční v každom jednom prípade, avšak s nulovou colnou sadzbou za splnenia podmienok ustanovených v pobrexitovej obchodnej dohode.

Všetko závisí od druhu tovaru

"Uplatňovať sa budú prípadné zákazy a obmedzenia podľa druhu tovaru, čo znamená možnosť vyžadovania dovozných alebo vývozných licencií. V prípade dovozu alebo vývozu tovaru rastlinného alebo živočíšneho pôvodu (vrátane živých zvierat) sa budú uplatňovať rastlinolekárske alebo veterinárne kontroly," dodáva hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.

Podrobnejšie informácie budú zverejňované po definitívnom schválení textu dohody Európskym parlamentom a britským parlamentom. Už teraz však finančná správa odporúča podnikateľom nastaviť si obchodné aktivity tak, aby tovar do Spojeného kráľovstva alebo do únie dopravili ešte počas prechodného obdobia, teda do konca roka.

Prechod tovaru len s colnými doklami

Od 1. januára 2021 totiž začnú platiť na hraniciach colné kontroly a prechod tovaru bude podliehať aj vystaveniu colných dokladov.

Finančná správa je orgánom štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva. Jej úlohou je výber daní a cla s cieľom zabezpečiť príjmy do štátneho rozpočtu.

