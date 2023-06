Niekoľko desiatok ľudí na vlastnú žiadosť opustí uzavreté rómske osady na Spiši (video)

14.4.2020 (Webnoviny.sk) - Na základe rozhodnutia pondelkového krízového štábu, ktorý sa konal v Krompachoch, niekoľko desiatok osôb na vlastnú žiadosť opustí uzavreté rómske osady na Spiši a bude presunutých do štátnej karantény. Informoval o tom minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO).

"Malo by to byť 25 ľudí, ktorí budú na dobrovoľnej báze prevezení do štátnej karantény v Humennom. Oni si aj vyžiadali tento transport, možno aj preto, lebo sa osobne necítili v osade v bezpečí," uviedol minister.

"Zároveň boli identifikovaní ďalší ľudia, ktorí by mohli byť prevezení, a u ktorých sme to odporúčali, ale podpísali hygieničke vyhlásenie, že chcú zotrvať v osade a budú veľmi dôkladne a dôsledne dodržiavať stanovené predpisy v karanténe, pretože doteraz sa im to nie veľmi darilo," vysvetlil Naď.

Tri z toho sú v Krompachoch, jedna v obciach Žehra a jedna v Bystranoch v okrese Spišská Nová Ves. Osadníci majú zabezpečenú pitnú vodu, lekára i zdravotníkov. "Tá situácia sa tu zatiaľ vyvíja relatívne pozitívne. Od štvrtka 9. apríla, keď sme tu mali naposledy stretnutie, sa urobilo viacero pozitívnych krokov aj z hľadiska zásobovania jedlom," dodal minister.









Ozbrojené sily (OS) SR v pondelok začali s historicky prvou civilno-vojenskou operáciou pod názvom UMBRELLA 1. Má zabezpečiť občiansky život a bezpečnosť v uzatvorených rómskych komunitách. Špeciálne tímy ozbrojených síl zároveň pokračujú v odoberaní vzoriek na ochorenie Covid-19.





Podľa vyjadrenia náčelníka generálneho štábu Daniela Zmeka OS boli počas veľkonočných sviatkov v plnom nasadení. V rámci testovania vojaci do pondelka odobrali 1 990 vzoriek v 86 komunitách, v pondelok ich pribudlo ďalších okolo 350.

