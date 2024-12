Nemecký Rheinmetall dodá Kyjevu 100-tisíc kusov munície pre mínomety

Nemecký výrobca zbraní Rheinmetall na základe objednávky zo strany nemeckej vlády dodá Ukrajine približne 100-tisíc kusov munície pre mínomety.

Firma, ktorá to oznámila v stredu, uviedla, že dodávky sa začnú onedlho a budú trvať dva roky. Informuje o tom web Kyiv Independent.

Pred mesiacom zbrojársky koncern Rheinmetall uviedol, že na objednávku nemeckej vlády pre Ukrajinu vyrobí 150-tisíc delostreleckých granátov, ktoré Kyjevu dodá v priebehu rokov 2023 a 2024.

Rheinmetall vytvorí spoločný podnik s Obranným priemyslom Ukrajiny, sídlo má mať v Kyjeve

Nemecká zbrojárska firma Rheinmetall potvrdila, že dostala povolenie od protimonopolného úradu krajiny na vytvorenie spoločného podniku s firmou Obranný priemysel Ukrajiny (bývalá spoločnosť Ukroboronprom). Informuje o tom web Ukrajinská pravda, ktorý cituje správu na internetovej stránke firmy Rheinmetall.

„Spoločný podnik má mať sídlo v Kyjeve a zaoberať sa má servisom a údržbou a tiež montážou, výrobou a vývojom vojenských vozidiel,“ konštatoval nemecký zbrojársky koncern.

Spolupráca medzi firmou Rheinmetall a spoločnosťou Obranný priemysel Ukrajiny je zameraná na posilnenie ukrajinského obranného sektora a národnej bezpečnosti prostredníctvom postupného rozvoja spoločných obranných technologických kapacít, dodalo vyhlásenie nemeckého koncernu.

Ukrajina musí potlačiť korupciu a prijať zákon o lobingu, eurokomisia odporúča začať rozhovory o vstupe do EÚ

Európska komisia oficiálne odporučila začiatok rozhovorov o členstve Ukrajiny v Európskej únii, keď splní zostávajúce podmienky na vstup do bloku.

Podmienky pre Ukrajinu

Tento krok sa očakával po tom, ako dvaja predstavitelia EÚ, ktorí mali možnosť nahliadnuť do nedávno zverejnenej správy o snahách Ukrajiny a ďalších deviatich krajín na členstvo, zverejnili niektoré podrobnosti o jej obsahu.

„Komisia odporúča, aby Rada EÚ začala prístupové rokovania s Ukrajinou,“ uviedla Európska komisia. Uviedla, že rozhovory by sa mali formálne začať, keď Kyjev splní zostávajúce požiadavky.

Podobný návrh predložila aj v prípade Moldavska. Medzi podmienky pre Ukrajinu patrí potlačenie korupcie, prijatie zákona o lobingu v súlade s normami EÚ a posilnenie ochrany národnostných menšín.

Švédsky minister zahraničných vecí označil korupciu na Ukrajine za „pohromu, ktorú treba riešiť“, zatiaľ čo jeho fínska kolegyňa povedala, že jej krajina je „veľmi odhodlaná podporiť európsku cestu Ukrajiny“.

Neexistuje žiadna záruka dohody

Komisia okrem Ukrajiny a Moldavska priniesla pomerne dobré správy aj pre Gruzínsko. Tbilisi by malo oficiálne dostať status kandidátskej krajiny, keď vyrieši súčasné nedostatky vrátane boja proti korupcii a volebného systému.

To však neznamená, že čoskoro začne prístupové rozhovory. Krajina bude musieť prekonať ďalšie reformné prekážky, kým sa tak stane.

Očakáva sa, že lídri EÚ rozhodnú, či schvália tieto odporúčania na samite v Bruseli 14. a 15. decembra. Neexistuje žiadna záruka, že sa na tom jednomyseľne dohodnú. Napríklad Maďarsko a Slovensko sú obzvlášť chladné, pokiaľ ide o snahy Ukrajiny stať sa členom EÚ.

Členstvo v EÚ sa momentálne zdá byť problematické pre krajiny na Balkáne. Bosnu a Hercegovinu naďalej sužujú etnické rozdiely, pre ktoré sú reformy takmer nemožné. Komisia uviedla, že táto krajina by mala začať rokovania o členstve až po dosiahnutí väčšieho pokroku.

Na chvoste sú Srbsko a Kosovo

Vyjadrila znepokojenie nad justičným systémom a ďalšími zlyhaniami v oblasti práv v bosnianskosrbskej časti krajiny. Srbsko a Kosovo odmietajú normalizovať svoje vzťahy a sú na „chvoste“ v zástupe krajín čakajúcich na členstvo v EÚ.

Nádeje Turecka na vstup sú na mŕtvom bode. Krajina začala svoje rozhovory o členstve v EÚ v roku 2005, no v posledných rokoch sotva pokročili.





Správa o pokroku Ankary bola pochmúrna, napriek tomu, že sa blok spolieha na Turecko, že zabráni migrantom v príchode do Európy.

Komisia zaznamenala „vážne nedostatky vo fungovaní demokratických inštitúcií Turecka". Píše sa v ňom, že „demokratické spiatočníctvo pokračovalo“. Normy ľudských práv klesli a v boji proti korupcii sa nepodarilo dosiahnuť žiadny pokrok.





Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky news.sky.com.





Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.