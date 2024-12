Nemáme prístup ani k základným ochranným pomôckam, upozorňujú ambulantní lekári

Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) tvrdí, že lekári a zdravotníci nemajú zabezpečený prístup ani k základných ochranným pomôckam.

„Pre dlhodobé podceňovanie a neriešenie avizovaného nedostatku ochranných prostriedkov pre našich zdravotníckych pracovníkov zo strany kompetentných vo vedení štátu, dnes títo zdravotníci v akútnej epidemiologickej situácii dennodenne riskujú vlastné zdravie. Zároveň ohrozujú nielen zdravie svojich pacientov, ale aj zdravie svojich rodín,“ tvrdí zväz.

Štát pritom žiada, aby sa zodpovedne postavil ku všetkým lekárom na Slovensku a informoval ich o všetkých opatreniach, ktoré musia v prípade krízovej situácie práve oni primárne zabezpečovať.

Ambulantní lekári sú prví na rane

„Ambulantní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú prvými, ktorí sú v kontakte s pacientom. Preto je prirodzené, aby boli aj všetci neštátni ambulantní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti práve v čase vyhlásenia celosvetovej pandémie neodkladne a plynulo informovaní priamo z prvej ruky o každom jednom prijatom opatrení na zabránenie šírenia nákazy koronavírusu,“ konštatuje zväz.





Ambulantní lekári sa podľa riaditeľky ZAP Zuzany Dolinkovej kontinuálne obracajú na zväz so žiadosťami o aktuálne informácie o šírení vírusu COVID – 19.

Pýtajú sa, ako a odkiaľ si majú operatívne zabezpečiť ochranné prostriedky. Ako majú chrániť pacientov i seba, keď nemajú k dispozícii ochranné prostriedky. Kto bude poskytovať zdravotnú starostlivosť, keď sa pre nedostatočné protiepidemiologické opatrenia štátu nakazí aj zdravotnícky personál.



Kto zastupuje ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v zasadaniach krízového štábu a predkladá akútne problémy a požiadavky, ktoré je nevyhnutné riešiť.

