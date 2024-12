NAKA preveruje viacero prípadov podozrenia z volebnej korupcie

Národná kriminálna agentúra (NAKA) aktuálne preveruje v rámci Slovenska viacero prípadov podozrenia z volebnej korupcie.

"Policajti naďalej zostávajú v teréne a dohliadajú na nerušený priebeh spojených volieb a na verejný poriadok," pripomenula hovorkyňa. Ak niekto disponuje informáciami smerujúcimi k prípadom možného narušenia prípravy a priebehu spojených volieb, treba ich oznámiť na najbližší útvar Policajného zboru alebo na číslo polície 158.

Volebnej korupcie sa dopustí ten, kto priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok tomu, kto má právo voliť, aby volil alebo hlasoval určitým spôsobom, nevolil alebo nehlasoval určitým spôsobom, nevolil alebo nehlasoval vôbec, alebo sa nezúčastnil volieb, alebo z tohto dôvodu priamo alebo cez sprostredkovateľa poskytne, ponúkne alebo sľúbi úplatok inej osobe.





Volebná korupcia sa týka aj toho, kto v súvislosti s výkonom práva voliť priamo alebo cez sprostredkovateľa pre seba alebo inú osobu prijme, žiada alebo si dá sľúbiť úplatok, aby volil alebo hlasoval určitým spôsobom, nevolil alebo nehlasoval určitým spôsobom, nevolil alebo nehlasoval vôbec, alebo sa nezúčastnil volieb.

Ak máte akékoľvek poznatky o narušení prípravy alebo priebehu spojených volieb, bezodkladne kontaktujte najbližší útvar Policajného zboru, alebo zavolajte na číslo 158. Vyzýva polícia na sociálnej sieti Facebook.











Niektoré mestské časti Bratislavy avizujú pred volebnými miestnosťami viac ako polhodinové čakanie.





Starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti uviedol, že pred volebnou miestnosťou čakal 45 minút. „Snažíme sa vybaviť viac plent, lebo štát dodáva len striktne tri na volebnú miestnosť,“ poznamenal a zároveň vyzval ľudí, aby si účasť na voľbách nenechávali na poslednú chvíľu. „V týchto voľbách sa rozhoduje o tom, aká bude kvalita správy vecí verejných vo vašom bezprostrednom okolí,“ doplnil.





Starosta Nového Mesta Rudolf Kusý rovnako avizuje dlhé čakanie pred volebnými miestnosťami. „Čakať 30 minút je bežné, niekde sú rady už aj na hodinu,“ uviedol Kusý na sociálnej sieti. Tiež poukázal na to, že štát nebol ochotný poskytnúť viac ako tri hlasovacie plenty na volebný okrsok. „Preto sme si v Novom Meste zabezpečili ďalších 12 plent sami. Teraz riešime vytvorenie ďalších, provizórnych plent, aby mohlo súbežne hlasovať ešte viac občanov,“ dodal s tým, že bude žiadať, aby bolo hlasovanie umožnené všetkým voličom, ktorí vstúpia do budovy do 20:00.

Petržalka žiada voličov čakajúcich pred volebnými miestnosťami o strpenie a vyzýva ľudí, aby si jednotlivých kandidátov vybrali už doma, na základe zoznamu zverejneného mestskou časťou. „Plenty postupne pribúdajú vo všetkých volebných miestnostiach,“ poznamenala samospráva a dodala, že tri plenty na volebnú miestnosť považuje rovnako ako ostatné mestské časti za nedostatočný počet.





Priebeh historický prvých spojených volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov je pokojný a plynulý. Nahlásené menšie podnety Štátna volebná komisia priebežne preveruje, sleduje a rieši, potvrdil zastupujúci predseda štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Marián Giba. Špeciálne hlasovanie sa uskutočňuje v 1 867 prípadoch. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra SR Zuzana Eliášová.





Štátna volebná komisia nariadila krátke prerušenie volieb v dvoch obciach. V obci Povoda v okrese Dunajská streda bol nedostačujúci počet hlasovacích lístkov, ktoré boli dodatočne dodané. V obci Macov taktiež v okrese Dunajská Streda sa pri otvorení volebnej miestnosti zistil nesprávne vytlačený hlasovací lístok. V oboch obciach sa hlasovanie po odstránení nedostatkov obnovilo a bude sa predlžovať. „O špeciálne hlasovanie požiadalo 1 867 voličov. Najväčší počet týchto žiadostí nahlásilo mesto Michalovce, kde až 180 voličov bude hlasovať do špeciálnej schránky,“ povedala riaditeľka Odboru volieb, referenda a politických strán MV SR a zapisovateľka štátnej volebnej komisie Eva Chmelová.





O špeciálne hlasovanie má právo požiadať volič zo zdravotných dôvodov, z dôvodu ochorenia na COVID-19. Predpokladaný termín výsledkov spojených volieb je v nedeľu 30. októbra.

