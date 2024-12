Najvyšší správny súd SR sa uchádza o členstvo v združení najvyšších správnych súdov Únie

15.7.2021 (Webnoviny.sk) - Najvyšší správny súd SR (NSS SR) sa uchádza o členstvo v ACA-Europe (Združenie štátnych rád a najvyšších správnych súdov Európskej únie).

V tejto organizácii by tak mohol nahradiť Najvyšší súd SR (NSS SR).

Rokovalo o tom aj valné zhromaždenie a kolokvium ACA-Europe, ktoré sa pre pandemickú situáciu konalo online. Najvyšší správny súd o tom informoval na svojej internetovej stránke.

Zúčastnil sa aj Naď

Zánikom správneho kolégia a prechodom agendy správneho súdnictva na NSS SR prirodzene zaniká aj opodstatnenosť členstva najvyššieho súdu v ACA-Europe. Najvyšší súd sa tak na podujatí po dlhých rokoch zúčastnil ako člen poslednýkrát.

Avšak ako pozorovateľ je v prípade, ak novovzniknutý súd o členstvo prejaví záujem, pripravený poskytnúť súčinnosť tak, aby bola zachovaná kontinuita v tejto odbornej zahraničnej agende.

Na valnom zhromaždení sa hlasovalo o 17 bodoch. Premiérovo sa na ňom zúčastnil aj predseda NSS SR Pavol Naď, ktorý bol pozvaný práve s cieľom zoznámiť sa s fungovaním združenia.

Nový štatút združenia

Hlavným bodom bolo prerokovanie nového štatútu združenia. Vychádza zo skutočností, že Veľká Británia vystúpila z Európskej únie, na Slovensku vznikol NSS SR či z možnosti využívať moderné informačné technológie, čo ukázala práve pandémia COVID-19.

Významnou zmenou je aj fakt, že sa zmenil belgický zákon o združeniach a spoločnostiach, na základe ktorého združenie ACA-Europe pôsobí, a tak sa musia všetky štatúty novej právnej úprave najneskôr do 1. januára 2024 prispôsobiť.

Budúca sudkyňa NSS SR Katarína Benczová na kolokviu prezentovala výsledky dotazníka, ktorý bol zameraný na manažment informácií v správnom práve EÚ v kontexte digitálnej doby.

