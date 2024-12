Najnovšie technologické trendy na rok 2023

Dnešné pokroky sa vyvíjajú závratným tempom. Najnovšie technologické trendy, ktoré boli len nedávno možné iba v sci-fi filmoch, sú v súčasnosti celkom reálne alebo bežnou vecou každodenného života. Tu sú príklady niektorých z nich.

Umelá inteligencia (AI)

Umelá inteligencia alebo AI už zaznamenala v poslednom desaťročí veľa rozruchu, ale naďalej je jedným z nových technologických trendov, pretože jej pozoruhodné účinky na to, ako žijeme a pracujeme, sú len v počiatočných fázach.

Umelá inteligencia dokáže dokonalejšie rozpoznávať obraz a reč. Využíva sa v navigačných aplikáciách, osobných asistentoch pre smartfóny, aplikáciách na zdieľanie jázd a bude toho ešte oveľa viac.

Inteligentnejšie zariadenia

Obrovský potenciál umelej inteligencie je stále nevyužitý. Čoraz viac sa však začína objavovať v bežných spotrebičoch. Umelá inteligencia zohrala zásadnú úlohu pri vytváraní inteligentnejšieho a plynulejšieho sveta. Nie je to len simulovanie ľudí, ale ide o ďalší krok, aby bol náš život bezproblémový a jednoduchší. Tieto inteligentnejšie zariadenia tu budú s nami aj v roku 2023 a bude ich ešte viac, pretože dátoví vedci pracujú na domácich robotoch s umelou inteligenciou, spotrebičoch, pracovných zariadeniach a podobne. Takmer každá práca potrebuje inteligentné softvérové ??aplikácie, aby bol náš pracovný život lepšie zvládnuteľný. Inteligentnejšie zariadenia sú ďalším prírastkom v IT priemysle, ktorý má vysoké požiadavky a dopyt, keďže sa čoraz viac spoločností transformuje do digitálnych priestorov.

Rozšírená realita

Tento pojem zahŕňa všetky technológie, ktoré simulujú realitu, a to od virtuálnej, rozšírenej až po zmiešanú. V súčasnosti je to významný technologický trend, pretože všetci túžime vidieť, čo je za hranicami reálneho sveta. Vytvorením reality bez akejkoľvek hmatateľnej prítomnosti je táto technológia populárna najmä medzi hráčmi, lekárskymi špecialistami, v stavebníctve a modelingu

Datafikácia

Datafikácia jednoducho transformuje všetko v našom živote na zariadenia alebo softvér poháňaný údajmi. Stručne povedané, je to modifikácia ľudských povinností a úloh na technológiu založenú na údajoch. Od našich smartfónov, priemyselných strojov a kancelárskych aplikácií až po zariadenia poháňané umelou inteligenciou a všetko ostatné, čo obsahuje naše údaje, aby sme ich tak zachovali na dlhšie.

3D tlač

Kľúčovým trendom v inováciách a technológiách je 3D tlač, ktorá sa používa na výrobu prototypov najmä v biomedicínskom a priemyselnom sektore. Veď nikto z nás si pred pár rokmi nevedel predstaviť, že bude možné vytlačiť skutočný predmet z tlačiarne. Dnes to je realita, ktorá sa bude ďalej vyvíjať.

Genomika

Predstavte si technológiu, ktorá dokáže študovať našu DNA a použiť ju na zlepšenie nášho zdravia. Pomôže nám tiež bojovať proti chorobám a podobne. Genomika je presne tá technológia, ktorá skúma zloženie génov, DNA, ich mapovanie, štruktúru atď. Pomáha včas diagnostikovať chybné gény a odhaliť choroby, ktoré môžu hroziť v budúcnosti.

Nové energetické riešenia

Svet sa snaží byť zelenší. Výsledkom tejto snahy sú autá poháňané elektrinou alebo batériou a domy využívajúce ekologickejšie možnosti, ako je solárna a obnoviteľná energia. Ľudia si začínajú uvedomovať negatívny dopad konzumného života na našu planétu a preto hľadajú nové zdroje čistej energie.

Blockchain technológia

Hoci väčšina ľudí si pod týmto pojmom predstaví spoločnosť poskytujúcu finančné služby v oblasti kryptomien, ako je Bitcoin, blockchain ponúka bezpečnosť, ktorá je užitočná v mnohých iných smeroch. Zjednodušene povedané, blockchain možno opísať ako údaje, ktoré môžete len pridávať, nie odoberať alebo meniť. Preto výraz „reťazec“, pretože vytvárate reťazec údajov. Nemožnosť zmeny predchádzajúcich blokov je to, čo ho robí bezpečným. Navyše, blockchainy sú riadené konsenzom, takže žiadna entita nemôže prevziať kontrolu nad dátami. S blockchainom nepotrebujete dôveryhodnú tretiu stranu, ktorá by dohliadala na transakcie alebo ich overovala.

5G sieť

Ďalší technologický trend predstavuje 5G. Technológie 3G a 4G umožnili prehliadať internet, využívať dátové služby, zvýšiť šírku pásma pre streamovanie na Spotify alebo YouTube a veľa iných vecí, preto sa očakáva, že služby 5G prinesú revolúciu do našich životov. Táto sieť podporuje pokročilé technológie a do budúcna sa očakáva, že sa bude používať v továrňach, HD kamerách, ktoré pomáhajú zlepšiť bezpečnosť a riadenie premávky, inteligentnom riadení siete a inteligentnom maloobchode.

