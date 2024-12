Na správnom mieste! 18 miliónov návštev posunulo Nivy v rebríčku návštevnosti na prvú priečku

11.3.2024 (SITA.sk) - Po ich úspešnom štarte, kedy za 24 dní od otvorenia prilákali svoj prvý milión návštevníkov, sú dnes najnavštevovanejším nákupným centrom na Slovensku. Svoje miesto nielen na mape Bratislavy spečatili v minulom roku 18 miliónmi návštevníkov, čo je medziročný nárast o takmer 27 %. Maloobchodné tržby presiahli 240 miliónov EUR s medziročným nárastom o viac ako 38 %.

Napriek predpovediam, že online nákupy prevalcujú nákupy v kamenných predajniach, sa opak stal pravdou. Po náročnejších rokoch, kedy aj nájomcovia na Nivách čelili pre pandémiu koronavírusu opätovnému zatváraniu a ďalším obmedzeniam, nastal v nákupnom správaní nielen Slovákov pozoruhodný zvrat.

Jedinečnosť miesta a správna kombinácia funkcií

Kým v čase pandémie profitoval z našich peňaženiek najmä online predaj, po jej odznení sa život a najmä maloobchodné obraty vrátili opäť aj do kamenných obchodov. Ukazuje sa, že víťazmi sú tí, ktorí pochopili dôležitosť omnichannel prístupu a nezanedbali ani jeden z aspektov zákazníckeho zážitku. Títo nájomcovia majú dnes v Nivy centre prevádzky najlepšie nielen na Slovensku, ale aj v medzinárodnom meradle.

Správna voľba mixu funkcií nakupovanie – cestovanie – jedlo – relax sa v prípade Nív ukázala ako kľúčová. Tržnica Nivy sa teší priemerne 20-tisíc zákazníkom denne, Zelená strecha prilákala za posledný rok až 1,7 milióna návštevníkov.

Digitálne technológie na správnom mieste

Pochopiť a implementovať neustále vyvíjajúce sa digitálne technológie aj v prostredí nákupného centra sme na Nivách považovali od začiatku za nevyhnutný krok. Komfort nakupovania a ľahko dostupných služieb vo fyzickom prostredí sme prepojili s online svetom a výsledkom je najsilnejší Instagram účet spomedzi nákupných centier a jeden z najsilnejších komerčných TikTok účtov na Slovensku všeobecne.

Súčasťou zážitku na Nivách je aj aplikácia Ahoj Nivy!, ktorú si doteraz stiahlo viac ako 140-tisíc užívateľov. Personalizovaný obsah, odmeny, ponuky a súťaže odmeňujú zákazníkov za návštevu či nákup, no v prvom rade vytvárajú priestor pre zapojenie zákazníka aj mimo priestoru centra a vytvorenie personalizovanej skúsenosti so značkou. Tento rok v nej pripravujeme ďalšie novinky, ktoré prinesú nové možnosti interakcie zákazníka s jeho obľúbenými obchodmi.

Nivy jednoducho ponúkajú návštevníkom všetko, čo hľadajú, na správnom mieste.

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.