Na školách by sa mohli v nasledujúcich týždňoch otvárať ďalšie ročníky, Gröhling vyzýva na dodržiavanie opatrení

Vzhľadom na zlepšenie epidemickej situácie na Slovensku je prechod z celoslovenského na regionálny COVID automat čoraz reálnejší. S tým súvisí aj umožnenie otvárania ďalších ročníkov v školách. Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) preto apeluje na dodržiavanie preventívnych opatrení.

Prechod do regionálneho COVID automatu

V tlačovej správe o tom informoval odbor komunikácie rezortu školstva s tým, že v závislosti od vývoja situácie by sa dalo predpokladať, že k prechodu z celoslovenského do regionálneho COVID automatu by mohlo prísť v najbližších týždňoch.

Predstavitelia ministerstva školstva v posledných dňoch komunikovali s novým premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO) aj s tímom odborníkov. „Situácia vyzerá priaznivo a ak sa podarí udržať tento trend aj po Veľkej noci, mohol by sa v nasledujúcich týždňoch COVID automat prepnúť na regionálnu uroveň, čo by znamenalo otváranie ďalších ročníkov,“ povedal šéf rezortu školstva.

Nie sme z najhoršieho vonku

Gröhling dodal, že „ešte stále nie sme z najhoršieho vonku a vývoj situácie závisí hlavne od toho, ako zvládneme aj tieto veľkonočné sviatky“. Apeluje preto na dôsledné dodržiavanie preventívnych opatrení.

„Chcel by som preto vás všetkých veľmi pekne poprosiť, aby sme boli cez Velku noc co najzodpovednejší a aby sme sa snažili znížiť akékoľvek riziko nákazy. Čím budeme všetci zodpovednejší, tym rýchlejšie bude možné vrátiť ďalšie ročníky a stupne späť do škôl v jednotlivých okresoch,“ zdôraznil.

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

