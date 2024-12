Na severe Oravy po vyše 20 hodinách vypátrali trosky strateného lietadla (foto)

Viac ako dvadsaťhodinové pátranie po malom motorovom lietadle na Orave sa skončilo. Ako informoval Oravský záchranný systém, pomocou vrtuľníka sa podarilo lietadlo lokalizovať.

„Pilot bol, žiaľ, nájdený mŕtvy. Ďakujem všetkým dobrovoľníkom za pomoc a polícii za spoluprácu,“ uviedli záchranári.

Malé motorové lietadlo s označením OMM199 sa stratilo z radarov vo štvrtok 18. mája krátko pred 19:00. Podľa policajných informácií mal lietadlo riadiť maďarský pilot, ktorý štartoval v Topoľčanoch a smeroval do Poľska.

Na mieste viac ako stovka ľudí

Ako už skôr informoval Igor Janckulík z Oravského záchranného systému, do pátrania v širšom okolí Oravskej Lesnej sa zapojila viac ako stovka ľudí. V nočných hodinách sa pridali aj horskí záchranári, ktorí prehľadávali oblasť od Flajšovej cez Okrúhlicu smerom na Oravskú Lesnú.

Pilot bol z Maďarska

„Z Leteckého úradu Slovenskej republiky sme vo štvrtok 18. mája krátko po 20:00 prebrali na operačnom stredisku Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline nepotvrdenú informáciu o páde malého lietadla označenia OMM199 s poslednou spresnenou lokalizáciou v čase o 18:43 preletom nad vrcholom Okruhlica. V lietadle mal byť iba pilot štátnej príslušnosti Maďarskej republiky,“ uviedla k prípadu krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.





Doplnila, že na miesto boli okamžite vyslané všetky dostupné sily a prostriedky. „O pomoc a spoluprácu bola požiadaná Horská záchranná služba Malá Fatra a Smokovec, Hasičský a záchranný zbor, dobrovoľníci a dobrovoľné hasičské zbory zo všetkých priľahlých obcí ako aj Orava Rescue systém,“ dodala Šefčíková.

