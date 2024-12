Na Mars poletí prvá arabská misia, bude zbierať dáta o klíme a atmosfére červenej planéty

9.6.2020 (Webnoviny.sk) - V priebehu niekoľkých týždňov by mala odštartovať prvá arabská vesmírna misia na Mars. Tankovanie paliva je naplánované už na budúci týždeň. Bude trvať sedem mesiacov, kým po 493 miliónoch kilometrov priletí až k Marsu a dostane sa na jeho obežnú dráhu. Na Zem by mala následne posielať nové prelomové dáta o jeho klíme a atmosfére.

Okolo Marsu bude obiehať jeden marťanský rok

Okolo Marsu bude obiehať celý marťanský rok, čo je 687 dní, kým získa potrebné údaje. Jedno obehnutie okolo červenej planéty jej bude trvať 55 hodín.

Odštartovať by mala 14. júla z odľahlého japonského ostrova Tanegašima. Do vesmíru ju vynesie japonská raketa. Sonda bude vybavený tromi typmi senzorov, ktoré budú merať komplexné zloženie atmosféry Marsu.

Cieľom je motivovať mladých vedcov

Počas krátkeho pondelňajšieho brífingu riaditeľka programu Sarah al-Amiriová uviedla, že hlavným cieľom projektu je motivovať mladých arabských vedcov, aby sa vydali na profesijnú cestu vesmírneho inžinierstva.

Spojené arabské emiráty sa dlhodobo usilujú rozvíjať svoj vesmírny program. Posielajú rakety na obežnú dráhu Zeme a jeden z ich astronautov bol už aj na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). Ambície v tomto smere nechýbajú arabskej krajine ani do budúcnosti. Do roku 2117 by totiž na Marse chcela vybudovať ľudskú osadu.

