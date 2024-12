Na krízové situácie by sa mali Slováci pripravovať z finančného hľadiska dlhodobo

Na krízové situácie, ako je napríklad úraz, dlhodobejšia PN, nečakaná OČR či strata zamestnania, by sa mali Slováci pripravovať z finančného hľadiska dlhodobo. „Ideálne je, aby sme mali finančnú rezervu na úrovni troch až šiestich mesačných výdavkov,“ povedala analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.

Je vhodné si podľa nej odkladať mesačne bokom aspoň 10 % zo svojho príjmu. „Avšak aj pravidelným odkladaním menších súm je možné vytvoriť si finančnú rezervu na preklenutie neočakávaných situácií,“ skonštatovala Buchláková.

Nízke úroky na sporení sú síce faktom súčasnosti, avšak sporiť by sme mali podľa odborníkov aj za týchto okolností. Základné pravidlo je, že sporiť by sme mali z toho, čo dostaneme na začiatku mesiaca, nie z toho, čo zostane na jeho konci.





„Najlepším riešením je zaviesť si trvalý príkaz, ktorým sa napríklad v deň výplaty, alebo na ďalší deň, bude posielať časť peňazí na sporiaci účet,“ doplnila Buchláková. Na to, aby si človek mohol sporiť, nemusí fyzicky chodiť do banky. Stačí mu podľa PR manažérky 365.bank Lindy Valko Gálikovej mobilná aplikácia, v ktorej zvládne kompletný manažment k sporeniam sám. A kto nemá v telefóne nainštalovanú mobilnú aplikáciu banky, vie si sporenie otvoriť aj prostredníctvom internetbankingu cez web.









Automatické sporenie

Viaceré banky ponúkajú napríklad aj možnosť automatického sporenia, ktoré zaokrúhľuje platby kartou za nákup. Výhodou podľa Gálikovej je fakt, že sa uskutočňuje automaticky, a preto napomáha klientovi šetriť. Je to podľa nej vhodné pre tých, ktorí sporiť nevedia, resp. ho odkladajú na neskôr. „Malé čiastky peňazí sa „tajne presúvajú na podúčet“ a takto ich klient vedome neminie,“ dopĺňa spoločnosť FinGO.sk. Je to vítané, lebo zo skúsenosti podľa FinGO.sk klienti každý mesiac nájdu množstvo dôvodov, prečo si nedokážu z výplaty nič odložiť.





Automatické sporenia sú podľa Gálikovej špecifickým druhom sporení, ktoré sú naviazané na klientove platby, resp. operácie na účte a fungujú na princípe ich zaokrúhľovania. Rozdiel, ktorý takto vznikne, banka automaticky posiela na sporenie. V 365.bank si klient zvolí jedno z dvoch sporiacich pravidiel, a to bezcentový účet alebo zaokrúhľovanie platieb kartou na jedno, päť resp. desať eur.





Na vyššie zhodnotenie je investovanie

Existujú aj rôzne sporiace účty, stavebné sporenie, či vkladné knižky. Klasické sporenia v bankách nie sú podľa Gálikovej investičným nástrojom, na ktorom sa dá zbohatnúť, ale slúžia na odkladanie peňazí na naše budúce plány a predovšetkým na vytváranie rezervy. Ak chce klient dosiahnuť vyššie zhodnotenie, mal by podľa nej uvažovať o investovaní. Tu však treba brať do úvahy podstatne vyššiu mieru rizika a nižšiu likviditu. „Voľba konkrétnych nástrojov závisí od viacerých faktorov a preferencií konkrétneho človeka,“ povedala Gáliková.





Rezerva slúži na prípad nečakaných udalostí, ako je strata zamestnania alebo dlhodobá práceneschopnosť. Sú to peniaze, ktoré by sme mali mať ihneď k dispozícii, nemali by však ležať na bežnom účte, aby sme ich neminuli. Avšak veľa ľudí má podľa Asset Managementu Slovenskej sporiteľne viac než len potrebnú finančnú rezervu na bežných účtoch alebo neefektívnych sporeniach. Ide priemerne v rámci trhu zhruba o dve tretiny prostriedkov, ktoré by Slováci mali investovať a nemali ich nenechávať na bežných účtoch.

Vtáčia hodinka odštartuje druhý januárový víkend, podľa ornitológov sa do sčítania môže zapojiť každý

Vtáčia hodinka štartuje 10. januára, do sčítania vtáctva sa môže zapojiť každý. Informovala o tom Slovenská ornitologická spoločnosť (SOS)/BirdLife Slovensko, ktorá verejnosť pozýva na druhý ročník Vtáčej hodinky. Od 10. do 12. januára 2025 sa tak verejnosť môže zapojiť do sčítania vtáctva na zimných kŕmidlách a prispieť tak k vedeckému výskumu aj bez predchádzajúcej skúsenosti.

Zaznamenali prítomnosť vzácnych druhov

Ako spoločnosť vysvetlila, Vtáčia hodinka je program občianskej vedy, ktorý sleduje, aké druhy vtákov prilietajú k ľuďom na kŕmidlá počas zimy. Údaje získané z tohto projektu pomáhajú ornitológom lepšie pochopiť správanie a výskyt vtákov na Slovensku. V minulom ročníku zaznamenali prítomnosť vzácnych chochláčov severských, aj papagája.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne vysvetľuje, ako sa do Vtáčej hodinky zapojiť. Stačí si v priebehu víkendu od 10. do 12. januára vybrať hodinu, počas ktorej budia ľudia sledovať svoje kŕmidlo a zaznamenávať, aké druhy vtákov prilietajú a koľko jedincov z každého druhu priletelo naraz. Výsledky sa zapisujú do online formulára na webovej stránke vtaciahodinka.sk.

„S príchodom zimy je pre vtáky čoraz ťažšie nájsť v prírode potravu. Koniec koncov to je práve dôvod, prečo na jeseň migrujúce druhy z nášho územia odlietajú na juh. Tie, čo tu zostanú, to nemajú ľahké. Hmyz ako dôležitá zložka potravy je úplne nedostupný, so semenami je to tiež ťažšie,“ vysvetlila spoločnosť.

Prikrmovanie vie naozaj pomôcť

Koordinátorka Vtáčej hodinky Zuzana Paulo Lackovičová doplnila, že dni sa skracujú a ich svetelná časť, počas ktorej vtáky hľadajú potravu, je tak oveľa kratšia v porovnaní s letným obdobím.

„Musia si preto vytvárať väčšie tukové zásoby. Prikrmovanie ľuďmi nie je pre vtáky na prežitie nutnosťou, no v miestach, kde chýba prirodzená potrava, ako napríklad v zastavaných územiach miest a obcí môže naozaj miestnym populáciám vtákov pomôcť. Okrem toho je prikrmovanie nápomocné najmä počas dní s mrazmi, poľadovicou či vysokou snehovou pokrývkou, keď sa potrava skrýva pod snehom a ľadom,“ doplnila Lackovičová. Odmenou za pomoc operencom je podľa nej radosť z ich pozorovania.

SOS/BirdLife Slovensko súčasne zdôrazňuje, že zimné prikrmovanie vtákov má zmysel, ak sa robí správne. Je nielen zdrojom potravy, ale aj dôležitých informácií.

Najpočetnejšími sú sýkorky a vrabce

„Sledovanie vtákov na kŕmidlách nám môže priniesť dôležité údaje o tom, aké druhy prilietajú k ľudským kŕmidlám, a čo ich správanie a výskyt ovplyvňuje. Môže nám pomôcť odhaliť prítomnosť zimných návštevníkov zo severu alebo naopak druhy, pre ktoré nie je bežné, že na zimu u nás zostávajú,“ uviedla Lackovičová s tým, že takéto údaje získava SOS/BirdLife Slovensko práve pomocou programu Vtáčia hodinka. Koordinátorka ďalej priblížila, že medzi najpočetnejšie druhy patrili v januári 2024 sýkorka veľká, vrabec domový a vrabec poľný.

„Ešte dôležitejšie je však porovnávanie medziročných rozdielov a následne zisťovanie trendov. Preto aj túto zimu pozývame ľudí, aby sčítavali s nami. Vtáčia hodinka funguje na princípe občianskej vedy, a preto čím viac údajov z rôznych lokalít získame, tým lepšie budeme vedieť zhodnotiť zmeny v správaní a zložení vtákov naprieč rokmi,“ dodala Lackovičová.

Spoločnosť súčasne informovala, že ľudia, ktorí sa zapoja do sčítania, majú možnosť vyhrať aj tematické ceny.