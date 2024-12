Na koronavírus sme pripravení ako komunisti na Černobyľ, hovoria nemocnice

Ochranných prostriedkov je nedostatok a štát to včas neriešil. Uvádza to Asociácia nemocníc Slovenska. Podľa nej na epidémiu koronavírusu nie sme pripravení.

Nemocnice prekvapilo už vyjadrenie premiéra Petra Pellegriniho, že máme k dispozícii poľnú nemocnicu.

„Netušíme, kto by v nej pracoval, keď sektor sa zmieta v hlbokej personálnej kríze a je problém zabezpečiť akúkoľvek zdravotnú starostlivosť v rozsahu ako bola napríklad pred 10 rokmi,“ poznamenávajú nemocnice.

Ochranných pomôcok je málo

ANS už pred takmer dvoma týždňami, teda ešte v čase, keď nebol známy ani jeden prípad v SR, oficiálne listom požiadala ministerstvo a Správu štátnych hmotných rezerv o informácie o stave a pripravenosti zásob ochranných pomôcok. „Aby naši členovia – zdôrazňujeme, že ide o 75 nemocníc a 26 700 zdravotníckych pracovníkov – vedeli, s čím môžu rátať,“ uviedla asociácia.

Na odpoveď ANS čaká dodnes.

Asociácia však zároveň spravila prieskum u svojich členov o aktuálnom stave zásob ochranných pomôcok. Prieskum ukázal, že ich je nedostatok a je problém s ich zabezpečením.





„Stav pripravenosti a úprimnosť vyhlásení je na úrovni KSČ a Černobyľu,“ komentovala ANS.

Pripravte sa na krízu





V minulom týždni krízové riadenie v Banskobystrickom kraji zaslalo nemocniciam v regióne záväzné usmernenie. Podľa neho v nemocniciach, kde nie sú infektológie, je potrebné zriadiť množstvo infektologických lôžok na hospitalizáciu podozrivého pacienta na ochorenie koronavírusom.





„Samozrejme, v čase krízy sme pripravení aj na takéto kroky. Avšak zdôvodnenie bolo šokujúce. Dôvodom mal byť nedostatok ochranných pomôcok pre personál v nemocnici v Banskej Bystrici a Lučenci,“ konštatuje ANS.

Po intervenciách a otázkach menších nemocníc sa stav síce zmenil a usmernenie bolo stiahnuté, ale pochybnosti a zlý pocit vzrástol.

Neexistuje štátny pacient

Ešte horší pocit bol, keď Pellegrini podľa ANS vyhlásil, že „nech sa súkromné zariadenia starajú o seba a my sa postaráme o štátne“.





„Toto je už podľa nás úplne za hranou. Takto nemôže uvažovať niekto, komu záleží na zdraví občanov a jeho ochrane. Neexistuje predsa štátny pacient a iný a ten iný nás nezaujíma. Táto situácia by nemala byť o zriaďovateľovi, ale o verejnom záujme,“ zdôrazňuje asociácia.





Ako ďalej uvádza, už dávno malo byť zabezpečené to, o čom počúvame už niekoľko týždňov, že máme. „Zdá sa, že nemáme a hlavne sme sa nepripravili,“ píše ANS.





Niektorí členovia asociácie avizujú, že majú už zásoby iba na niekoľko týždňov a nové sa im darí zohnať len s veľkými ťažkosťami.





„Zdravotníci potrebujú ochranné prostriedky proti vírusom a nie propagačné voľnočasové rúška z väzníc. Áno, aj tie sú potrebné, ak niekoho nechcete okašľať, ale nechránia pred vírusom. Máme však silný pocit, že nás, zdravotníkov a občanov, okašľal niekto iný,“ uzavrela ANS.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

