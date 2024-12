Mýtny tender trvá vyše dvoch rokov, diaľničiari musia opäť vyhodnotiť cenovú ponuku CzechTollu

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) má v tendri na vybudovanie nového elektronického mýtneho systému a služby technickej podpory opäť vyhodnotiť cenovú ponuku úspešného uchádzača z hľadiska jej mimoriadne nízkej výšky.

Zároveň má uňho znova preskúmať požiadavky na zákazku v prípade licencie k informačnému systému.

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) to nariadil na základe nových námietok neúspešného účastníka súťaže proti predošlému, druhému vyhodnoteniu ponúk.

Tender trvá už dva a pol roka

Ako vyplýva zo zverejneného rozhodnutia ÚVO, diaľničiari ho majú vykonať do 60 dní od jeho právoplatnosti z 22. mája. Zvyšnú časť námietok úrad zamietol. Mýtny tender trvá už dva a pol roka, od vyhlásenia v decembri 2020.





Námietky podal uchádzač na treťom mieste podľa doterajších dvoch vyhodnotení ponúk v mýtnom tendri z vlaňajšieho mája a januára tohto roka. Ide o slovenskú spoločnosť Data System Soft 2, spol. s r.o., s ponukou zhruba 38,4 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH).

Najnižšiu cenu navrhla česká spoločnosť CzechToll, s.r.o., a to 13,8 milióna eur bez DPH. Podľa diaľničiarov ponúkla najlepší pomer ceny a kvality za celú zákazku a určili ju za úspešnú aj po poslednom opakovanom vyhodnotení.

Odhadovaná hodnota bola vyše 40 miliónov





Subdodávateľom CzechTollu je SkyToll, a. s., ktorý vyberá mýto na Slovensku. Na druhom mieste zostala medzinárodná skupina dodávateľov Vendeka Group na čele s českou firmou Optokon, a. s., s cenou 15,8 milióna eur bez DPH.





Celková cena zákazky mala pri hodnotení váhu maximálne 65 bodov a odozva služieb prevádzkovej podpory elektronického mýtneho systému 35 bodov. Odhadovaná hodnota zákazky plánovanej na viac ako jedenásť rokov bola 41,8 milióna eur bez DPH, vrátane opcie na päť rokov.

NDS už skôr oznámila, že jej ÚVO znova nariadil nanovo vyhodnotiť mýtny tender s tým, že preto stále nemôže vyhlásiť víťaza.

Diaľničiari rozhodnutie rešpektujú

„Národná diaľničná spoločnosť rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie rešpektuje,“ uviedla v polovici mája hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.





Diaľničiari v rozsiahlom zdôvodnení ÚVO identifikovali viacero závažných chýb, ktoré žiadajú od úradu odstrániť.





„Zároveň sme okamžite pristúpili k opakovanému vyhodnoteniu verejnej súťaže,“ podotkla Žgravčáková. Aktuálne rozhodnutie ÚVO bude mať vplyv na nastavený časový harmonogram implementácie nového mýta na Slovensku.

