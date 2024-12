Miroslav Lajčák si od japonského cisára prevezme významné ocenenie za mimoriadny prínos

6.11.2022 (Webnoviny.sk) - Štátne vyznamenanie Jeho cisárskeho veličenstva cisára Japonska, Veľkostuha Rádu vychádzajúceho slnka udelia bývalému veľvyslancovi SR v Japonsku a bývalému podpredsedovi vlády SR Miroslavovi Lajčákovi.

Slávnostné odovzdávanie štátneho vyznamenania sa uskutoční v stredu (9. novembra) v Cisárskom paláci v Tokiu. V tlačovej správe o tom informovala špecialistka pre záležitosti kultúry Veľvyslanectva Japonska na Slovensku Zuzana Ondrejková Želinská.

Upevňovanie dobrých vzťahov

Miroslav Lajčák v súčasnosti pôsobí ako osobitný zástupca Európskej únie (EÚ) pre dialóg medzi Belehradom (Srbsko) a Prištinou (Kosovo). Ondrejková Želinská uviedla, že Lajčákov prínos sa netýkal len politickej a ekonomickej oblasti, ale aj kultúrnych a vzdelávacích výmen.

„Ako minister zahraničných vecí a európskych záležitostí prispel k posilňovaniu vzťahov, priateľstva a dobrej vôle medzi Japonskom a Slovenskom," informuje Ondrejková Želinská.

Dodala, že jeho aktivity vyústili do množstva návštev vysokých predstaviteľov Japonska u nás, ako napríklad návšteva cárskych výsostí princa a princeznej Akišino alebo návštevy vtedajšieho premiéra Šinzóa Abeho.

Rád za mimoriadny prínos

„Lajčák sa zadosťučinil aj o posilňovanie ekonomických vzťahov medzi oboma krajinami a prispel k uzatvoreniu Dohody o sociálnom zabezpečení, ktorá výrazne zlepšila investičné prostriedky pre Japonsko i Slovensko," doplnila špecialistka pre kultúrne záležitosti.

Ako ďalej informuje Želinská, rád sa udeľuje osobnostiam za mimoriadny prínos na poli medzinárodných vzťahov, propagácie a podpory japonskej kultúry i v rôznych ďalších oblastiach, rozvoja prosperity alebo životného prostredia.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

