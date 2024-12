Ministerstvo zdravotníctva plánuje zaviesť minimálny vymeriavací základ pre zamestnanca, priniesť to má 85 miliónov eur

Od začiatku budúceho roka by sa mal v zdravotnom poistení zaviesť aj pre zamestnanca minimálny mesačný vymeriavací základ. Najnižšie možné zdravotné odvody pre zamestnanca by sa mali počítať z minimálnej mesačnej mzdy.

Najnižší odvod 98 eur

Pri predpokladanej minimálnej mzde na rok 2023 v sume 700 eur by tak najnižší možný zdravotný odvod pre zamestnanca v budúcom roku dosiahol 98 eur. Ak by zdravotný odvod vypočítaný z hrubého zárobku nedosiahol túto výšku, zamestnanec bude musieť doplatiť sumu rozdielu, vrátane rozdielu v odvode zamestnávateľa.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotných poisťovniach, ktorý ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania. Rezort očakáva, že týmto krokom sa príjmy zdravotných poisťovní v budúcom roku zvýšia o 85,8 milióna eur.

Špekulatívne uzatváranie pracovných pomerov

Vymeriavací základ nižší ako minimálna mzda má v súčasnosti 258,3 tisíca zamestnancov. Zamestnancovi v súčasnosti postačuje akýkoľvek čiastkový úväzok na to, aby uhrádzal poistné na verejné zdravotné poistenie zo sumy reálne vyplatenej z tohto úväzku.





„Kvôli tomuto nedostatku nastáva špekulatívne uzatváranie pracovných pomerov, tieto osoby platia mesačne poistné na úrovni niekoľko eur a majú zabezpečené verejné zdravotné poistenie,“ zdôvodňuje rezort.





Ak by pritom takíto zamestnanci nemali žiaden úväzok a boli by dobrovoľne nezamestnaní, vznikla by im povinnosť platiť poistné na úrovni minimálnej výšky odvodu, čo je pre tento rok suma 79,31 eura.

„Uvedeným opatrením nebudú postihnuté osoby v pracovnom pomere na plný úväzok, osoby s čiastkovými úväzkami si budú musieť doplatiť poistné,“ uviedol rezort zdravotníctva.

Dôchodcov sa to netýka

Povinnosť vykonať odvod najmenej vo výške minimálneho odvodu sa nemá vzťahovať na poistencov, ktorí sú zároveň poistencami štátu. Ide napríklad o pracujúcich dôchodcov. Doplatiť si zdravotné odvody bude povinný len zamestnanec, odvodová povinnosť zamestnávateľa bude nezmenená.





Ak zamestnanec pracujúci na čiastkový úväzok v súčasnosti zarába v hrubom 100 eur, zamestnávateľ za neho do zdravotnej poisťovne platí 10 eur, teda 10 percent z hrubej mzdy zamestnanca.

98 eur namiesto 14 eur

Samotný zamestnanec cez svojho zamestnávateľa do zdravotnej poisťovne odvedie 4 eurá, teda 4 percentá z jeho hrubej mzdy. Na účet zdravotnej poisťovne tak spolu príde 14 eur. Po novom zamestnávateľ rovnako ako v súčasnosti zo 100-eurovej hrubej mzdy do zdravotnej poisťovne uhradí 10 eur.





Zamestnanec však bude musieť do zdravotnej poisťovne doplatiť odvod zo sumy minimálnej mzdy. Ak by v budúcom roku minimálna mzda dosiahla 700 eur, doplatok zamestnanca by bol v tomto prípade v sume 88 eur. Spolu by tak do zdravotnej poisťovne prišlo 98 eur, kým v súčasnosti je to len 14 eur.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu