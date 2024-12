Ministerstvo zahraničných vecí upozorňuje podpredsedu SNS Pašku, nech nešíri poplašnú správu

11.3.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) upozorňuje poslanca a podpredsedu SNS Jaroslava Pašku nech nešíri poplašnú správu. Agentúru SITA o tom informoval Juraj Tomaga, vedúci tlačového oddelenia MZV.

Paška uverejnil v pondelok 9. marca na sociálnej sieti príspevok, v ktorého titulku sa písalo, že „Merkelová (nemecká kancelárka, pozn. SITA) zhabala ochranné prostriedky pre našich zdravotníkov“.

Paška tentokrát prestrelil

Ministerstvo však s nemeckými orgánmi komunikuje a situácia je dôsledkom opatrení prijatých nemeckou vládou, ktoré zamedzujú predaj medicínskych potrieb do zahraničia.

V stanovisku sa píše, že MZV už v minulosti, keď to bolo nevyhnutné, vždy vecne reagovalo na statusy Jaroslava Pašku, no tentokrát to so sebou prinieslo aj mediálnu pozornosť vzhľadom na situáciu s koronavírusom. Ministerstvo preto kontaktovalo Správu štátnych hmotných rezerv SR, aby získalo bližšie informácie ohľadom zadržiavania kontajneru s medicínskymi potrebami.

„Príslušný úrad potvrdil, že niektoré veci boli osloveným dodávateľom zadržané v Nemecku. V tejto súvislosti rezort diplomacie okamžite kontaktoval nemecké orgány, ktoré informáciu spresnili, a to tak, že kontajnery s takýmto tovarom sú zadržiavané, pretože vývoz niektorých vecí bol zakázaný. O zhabaní nebola nikdy reč,“ informuje MZV s tým, že Nemecko si je plne vedomé dôsledkov rozhodnutia tamojšieho krízového štábu.

Materiál získali odinakiaľ

Slovenským orgánom uviedlo, že jedným z riešení je zmena alebo zmäkčenie spomenutého rozhodnutia. Medzitým však Správa štátnych hmotných rezerv informovala rezort diplomacie, že medicínsky materiál získala cez iných dodávateľov.

Ministerstvo v pondelok prostredníctvom médií vyzvalo Pašku aby to nezneužíval na strašenie a vyvolávanie paniky.

„Je možné, že nejaký iný kontajner mohol byť v Nemecku dočasne zadržaný. A preto dnes ešte stále poslanca Pašku dôrazne žiadame, aby v prípade, že vie o zadržiavanom kontajneri viac, konkrétne jeho špecifikáciu, dodávateľa a prijímateľa, bezodkladne kontaktoval rezort diplomacie, aby mohol intervenovať. Ak túto informáciu nemá, tak od neho žiadame, aby prestal s difamačnou kampaňou a prečítal si v Trestnom zákone skutkovú podstatu trestného činu šírenia poplašnej správy,“ napísal Tomaga.

