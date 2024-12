Ministerstvo práce dostalo k návrhu zákona o inšpekcii práce v sociálnych veciach stovky pripomienok

20.1.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dostalo k návrhu nového zákona o inšpekcii práce v sociálnych veciach 370 pripomienok, z ktorých je 211 pripomienok zásadných. Zákon má upravovať dozor štátu v oblasti sociálnych vecí.

Pôjde o kontrolnú činnosť rezortu práce a sociálnych vecí, ktorú má ministerstvo vykonávať aj voči nemu inak nepodriadeným subjektom. Dozor má ministerstvo vykonávať prostredníctvom špecializovaného nezávislého útvaru, ktorý zriadi na základe nového zákona.

Krajniak by mal návrh prepracovať

Konferencia biskupov Slovenska (KBS), ktorej Slovenská katolícka charita je najväčším neverejným poskytovateľom sociálnych služieb na Slovensku, zaslala rezortu práce a sociálnych vecí 31 zásadných pripomienok. Ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka KBS žiada, aby návrh stiahol a prepracoval ho.

„Bez predchádzajúceho uskutočnenia reforiem v oblasti financovania a v oblasti posudkovej činnosti a bez kompletného prepracovania systému a nastavenia dohľadu nad sociálnymi službami predmetný návrh zákona odmietame ako celok," uviedla KBS.





Legislatívny návrh podľa nich výrazne sťaží poskytovanie sociálnych služieb a represívny prístup, ktorý je súčasťou návrhu zákona, povedie k ich likvidácii s negatívnymi dôsledkami na dostupnosť sociálnych služieb pre občanov, ktorí sa na ňu odkázaní.

„Sme veľmi znepokojení novým návrhom zákona o inšpekcii v sociálnych službách, ktorý poctivých poskytovateľov sociálnych služieb dáva do pozície „dozorovaných subjektov“ a vytvára extrémne nevyvážený represívny systém dohľadu so super-právomocami nového úradu," zdôraznila KBS.

Potrebná je reforma, nie nové štandardy

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) na Slovensku vzniesla voči návrhu 15 zásadných pripomienok. Rezort práce asociácia okrem iného žiada, aby naďalej platilo súčasné znenie štandardov kvality sociálnych služieb.





„Stálo nás veľa úsilia, ľudských zdrojov a financií, aby sme ich zakomponovali do zložitých interných smerníc a procesov, a keď sa to už ako tak podarilo, tak prichádza radikálna zmena," odkázali ministerstvu práce.





APSS upozorňuje na to, že podľa Plánu obnovy SR nie je nutné, aby Slovensko vypracovalo nové štandardy, ale reformu v sociálnych službách.

„Odmietame výmenu starých štandardov za nové, pretože staré štandardy boli tvorené odspodu, v úzkej spolupráci s odbornou praxou a zavádzané šesť rokov. Nové boli pripravené narýchlo, odborná prax sa k nim mohla vyjadriť na veľmi krátkom on-line stretnutí a súčasne, tieto štandardy majú byť zavedené do praxe za pol roka," varuje asociácia. Účinnosť nových štandardov navrhuje odložiť až na rok 2025, kedy by už mala byť schválená reforma financovania sociálnych služieb.

