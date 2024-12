Ministerstvo odmieta tvrdenia lekárskych odborárov, že splnilo iba tri z ôsmich záväzkov memoranda

Vláda si neplní svoje záväzky, ktoré sú súčasťou memoranda uzatvoreného s Lekárskym odborovým združením (LOZ).

Na piatkovej tlačovej besede to uviedol predseda LOZ Peter Visolajský. Tvrdí, že vláda si splnila len tri z ôsmich požiadaviek lekárskych odborárov.

Ide o zvýšenie platov lekárov a zdravotných sestier, nezdaňovanie vzdelávania lekárov a vzdelávanie mladých lekárov. „Vyzývame vládu, aby neignorovala požiadavky, ku ktorým sa zaviazala,“ povedal Visolajský.

Oddlžovanie nemocníc

Päť z ôsmich požiadaviek stanovených v memorande vláda podľa LOZ neplní. Jednou z nich je oddlženie štátnych nemocníc. Na oddlžovanie nemocníc vláda podľa odborárov zatiaľ vynaložila 258 miliónov eur, pričom rezort zdravotníctva má k dispozícii cez 500 miliónov eur ešte od nástupu novej vlády.

Upozorňujú na prípady veľmi pochybného oddlžovania zdravotníckych zariadení, pričom vláda voči pochybným firmám nezakročila. Vláda si podľa odborárov nesplnila ani svoj záväzok platiť nemocniciam aspoň toľko, aby sumy pokryli náklady na poskytnutú liečbu. Vláda sa tiež podľa LOZ neposunula v záväzku zaviesť DRG systém, mechanizmus slúžiaci na výpočet finančnej náročnosti liečby pacienta.

Ďalším nesplneným záväzkom je podľa odborárov zavedenie minimálnych noriem na personálne zabezpečenie oddelení, čo stále nie je súčasťou zákona. Štatutári nemocníc stále nie sú za dodržiavanie týchto noriem zodpovední. Odborári tiež upozornili na to, že posledné stretnutie vlády s dekanmi lekárskych fakúlt bolo ešte v novembri minulého roka počas trvania výpovednej lehoty lekárov. LOZ tak nevidí od vlády, ako rieši problémy lekárskych fakúlt a produkcie nových lekárov.

Systémové kroky

Kabinet sa v memorande zaväzuje vyvinúť systémové kroky najmä k financovaniu zdravotníckych zariadení tak, aby platby zdravotných poisťovní odzrkadľovali reálne náklady na zdravotnú starostlivosť vrátane zohľadnenia ceny práce zdravotníckych pracovníkov.

Ďalšie záväzky vlády hovoria o zvýšení počtu lekárov, sestier a pôrodných asistentiek, podpore vzdelávania v zdravotníctve, reforme vzdelávania lekárov, či zabezpečení mzdovej konkurencieschopnosti Slovenska pri získavaní lekárov.

Plnenie memoranda

Ministerstvo zdravotníctva SR odmieta tvrdenia Lekárskeho odborového združenia (LOZ) o tom, že je nečinné pri plnení memoranda podpísaného medzi vládou a lekárskymi odborármi. Tieto vyjadrenia považuje za účelové. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa rezortu zdravotníctva Petra Lániková. Mnohé ciele v súvislosti so zdravým nastavením systému sa podľa nej už realizovať podarilo.

Okrem reformy nemocníc ministerstvo predstavilo už aj reformu poskytovania všeobecnej zdravotnej starostlivosti, teda ambulantnú reformu.





„V rámci medzirezortného pripomienkového konania sa rieši reforma fungovania záchranných zdravotníckych služieb, schvaľovacím procesom prešla legislatívna úprava zdravotnej starostlivosti v detenčných ústavoch,“ upozorňuje hovorkyňa. Rezort podľa nej presadil aj jasné pravidlá pre hospodárenia zdravotných poisťovní či veľkú liekovú reformu a ďalšie dôležité dlho odkladané riešenia.

Spravodlivé ohodnotenie

„Žiaľ, za uplynulé desaťročia sa pre stabilizáciu zdravotníckeho personálu, ich motivujúce a spravodlivé ohodnotenie a skvalitnenie pracovných podmienok urobilo žalostne málo. Ministerstvo sa aktívne snaží túto otázku riešiť, preto pracuje napríklad na Národnej stratégii stabilizácie a riadenia ľudských zdrojov, ktorá doteraz na Slovensku chýbala,“ tvrdí Lániková.

Podľa nej je to jednou z aktuálnych priorít rezortu. Pripomína, že na základe memoranda podpísaného s lekárskymi odborármi sa minulý rok historicky zvýšili platy zdravotníkov v ústavných zdravotníckych zariadeniach a ambulanciách záchrannej zdravotnej služby, čo je jedným z prvých krokov stabilizácie. Zároveň rezort zdravotníctva podľa hovorkyne robí všetky pre to, aby do zdravotníctva išlo čo najviac financií.

Spravodlivosť a stabilitu vo financovaní zdravotníctva podľa hovorkyne určite prinesie aj vyššia úhrada za poistenca štátu. V rokoch 2024 a 2025 stúpne platba zdravotného poistenia poistencov štátu na 4,5 % z priemernej mesačnej mzdy spred dvoch rokov.





„Vďaka väčším finančným zdrojom, rozbehnutým reformám a nastaveným procesom očakávame výrazný posun v poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre pacienta, ako aj pre personál v nemocniciach, ambulanciách či staniciach záchrannej zdravotnej služby,“ uviedla Lániková. Na tento rok sú tiež naplánované legislatívne zmeny v oblasti vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Zároveň idú výrazné investície z Plánu obnovy a odolnosti do modernizácie zdravotníckych zariadení, ktoré podľa Lánikovej prinesú výrazné skvalitnenie pracovného prostredia.

Košice majú aj po Vianociach čo ponúknuť, návštevníci si stále môžu vychutnať dobroty na vianočných trhoch alebo si zakorčuľovať

28.12.2024 (SITA.sk) - Šalát, ryba a rezne zjedené, vianočné rozprávky pozreté a vy hľadáte, čo s načatým sviatočným časom? Metropola východu má aj po Vianociach čo ponúknuť, a to ako obyvateľom, tak aj návštevníkom. Vybrať si možno jazdu vyhliadkovým kolotočom, návštevu (po)vianočných trhov, ale medzi sviatočnými dňami ponúkajú Košice aj viacero možností športového vyžitia.

Košické oko

Na Námestí osloboditeľov, pri vstupe na Hlavnú ulicu víta príchodzích Košické oko. Po zotmení tento vysvietený vyhliadkový kolotoč, ktorý ponúka výhľad na mesto z výšky 33 metrov, nemožno prehliadnuť. Funguje od 12:00 do 22:00 denne. Za jazdu si zaplatíte šesť eur na osobu, za dieťa, ktoré meria menej než 120 centimetrov je suma štyri eurá.

Kolotoč sa s vami pri jazde otočí zhruba päť či šesťkrát a poskytne vám pri tom výhľad na vianočnú Hlavnú ulicu i na vzdialenejšie časti mesta. Rozhodne odporúčame teplo sa obliecť, sedadlá kolotoča sú studené a hore prefukuje.

Najmenšie deti sa môžu bezplatne povoziť na benátskom kolotoči povedľa Košického oka. Atrakcia by podľa informácií zverejnených mestom mala predbežne ostať na mieste do Troch kráľov (6. januára), následne sa prevádzkovateľ rozhodne, či zotrvá aj dlhšie.

Stánky z vianočných trhov

Keď vám po jazde na kolotoči vytrávi, prípadne dostanete chuť trochu sa zahriať, na Hlavnej ulici nájdete až do konca tohto roka stánky z vianočných trhov. Pochutnať si môžete na varenom víne, teplom čaji, či tradičných dobrotách ako langoše, zemiakové placky či klobása. Pri našej návšteve vianočných trhov sme sa pozreli aj na ceny týchto pochutín.

Víno stojí vo väčšine stánkov 1,50 eura za deciliter, respektíve tri eurá za dva deci. Najlacnejšie, ktoré sme našli, bolo o desať centov lacnejšie, teda jeden deciliter stál 1,40 eura. Priplatíte si za ríbezľové či jahodové víno. Langoš stojí okolo štyroch eur, ak naň ale chcete syr, kečup, alebo tatársku omáčku, treba si pripraviť zhruba euro navyše.

Pochutnať si môžete aj na pečenej klobáse či zemiakových plackách. Na trhy si rozhodne treba pripraviť aj dostatok hotovosti, nie všade totiž prijímajú platbu kartou. Popri maškrtení si tiež stále môžete vychutnať sviatočnú atmosféru košickej Hlavnej ulice, i pohľad na rozžiarený vianočný stromček.

Nonstop korčuľovanie

Ak budete chcieť spáliť nejaké kalórie z langošov a pečených klobás, metropola východu ponúka na prelome rokov aj viaceré možnosti športového vyžitia. Už túto sobotu, 28. decembra popoludní sa začne už tradičné 24-hodinové nonstop korčuľovanie.

V mestskej časti Košice-Juh, v športovo-zábavnom areáli na Alejovej 2 sa milovníci korčuľovania budú môcť vyšantiť až do nedele 29. decembra, do 16:00. Vstup na podujatie je bezplatný, korčuliarom k pohybu zahrajú aj viacerí dídžeji a podujatie svojím vystúpením zavŕši saxofonista Gapa.

Bezplatné vianočné korčuľovanie

Zakorčuľovať si možno aj v tréningovej hale Steel Arény. Bezplatné vianočné korčuľovanie pripravilo mesto v spolupráci s vedením Steel Arény. Posledný deň, kedy sa možno prísť korčuľovať je v pondelok 30. decembra medzi 14:00 a 17:00, cez víkend 28. a 29. decembra sa ale vianočné korčuľovanie nekoná.

Mesto tiež na prvý deň nového roka chystá Novoročnú korčuľovačku v Mestskom parku. V stredu 1. januára 2025 sa budú môcť záujemcovia zadarmo korčuľovať na klzisku v parku, a to medzi 13:00 a 21:00.

Klzisko v Mestskom parku

Klzisko v Mestskom parku môžu korčuliari využiť aj mimo tohto času. Vstup na ľadovú plochu, ktorú prevádzkuje mestský podnik Tepelné hospodárstvo (TEHO), je ale spoplatnený. Za 90 minút korčuľovania zaplatí dospelý tri eurá, v prípade dieťaťa do 140 cm je suma o euro nižšia. Na mieste si možno požičať aj korčule, za tri eurá, prípadne si ich môžete dať aj nabrúsiť za päť eur.

Klzisko je prístupné od 9:00, obvykle do 20:00. Využiť ho môžu aj amatérske partie hokejistov, tie zaplatia od sto do 120 eur, ak si ho prenajmú minimálne na tri hodiny, môžu trochu ušetriť. Rozpis prevádzkových hodín je dostupný na stránkach TEHO.

Košický trojkráľový beh

Sviatočné obdobie sa zavŕši na Troch kráľov, teda 6. januára 2025, jubilejným desiatym ročníkom Košického trojkráľového behu. Bežci si budú môcť zabehnúť centrom hlavnú, päť kilometrov dlhú trať, alebo sprievodný beh v dĺžke 1,1 kilometra.

Ten je určený najmä pre deti a mládež do 15 rokov, a tiež pre seniorov starších ako 60 rokov. Trasa povedie cez Hlavnú aj Alžbetinu ulicu, a tiež cez Mestský park. Na podujatie sa treba prihlásiť prostredníctvom formulára, ktorý možno nájsť napríklad na sociálnych sieťach mesta.