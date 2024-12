Minister školstva chce prebiť hoaxy o koronavíruse, ministri očkovanie vnímajú ako cestu na slobodu

27.12.2020 (Webnoviny.sk) - Členovia vlády SR vnímajú očkovanie proti ochoreniu COVID-19 ako cestu na slobodu a do normálneho života. Uviedli to po tom, čo sa dali dnes zaočkovať v Univerzitnej nemocnici v Bratislave v Ružinove.

Zaočkovať sa prišiel minister školstva Branislav Gröhling (SaS), minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO), minister dopravy Andrej Doležal (Sme rodina), ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO), ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) či minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

Očkovacia látka je bezpečná

Minister Krajniak apeloval na všetkých zamestnancov sociálnych služieb, aby sa dali zaočkovať. Je to podľa neho najlepšia ochrana aj pre klientov. To, že bol dnes on na očkovaní vníma ako to, že chce ísť príkladom. Šéf rezortu zároveň nevedel presne povedať, kedy budú všetci zamestnanci sociálnych služieb zaočkovaní, ale potvrdil, že by to malo byť do Veľkej noci. Závisieť to bude od toho, ako rýchlo budú na Slovensko prichádzať vakcíny.

Krajniak tiež vysvetlil, že po očkovaní dostane každý človek potvrdenie, ktoré odovzdá svojmu obvodnému lekárovi a na základe informácií, ktoré vyplnil, mu príde email alebo SMS správa, kam má dôjsť na druhé kolo očkovania.





Šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková odpovedala na otázku, či nie je nejaký typ „papalášizmu“, keď sa dali ako prví zaočkovať politici. „Ja som sa rozprávala s ministrom zdravotníctva, že či je vôbec namieste, aby sa členovia vlády očkovali. Ja sa cítim ako zdravý človek, prečo práve ja? Keby som si mala vybrať, tak by som povedala, že chcem dať svoju očkovaciu látku svojej mame. Myslím si ale, že je to teraz dôležité pri všetkých tých dezinformáciách o tom, či je vôbec očkovanie správne a čo to vôbec pre ľudí znamená. Vnímam to tak, že to teraz nie je o tom, že Mária Kolíková sa dala zaočkovať, ale že sa išla zaočkovať ministerka spravodlivosti, ktorá verí odborníkom, zdravotníkom, a že očkovacia látka je bezpečná,“ dodala Kolíková.

Minister školstva chce prebiť hoaxy

Minister školstva Branislav Gröhling odporučil každému, aby sa dal zaočkovať, keď bude mať takú možnosť. Ďalej potvrdil, že bude informácie o vakcíne od dnešného dňa zverejňovať na sociálnej sieti, aby rezort informoval o serióznych štúdiách a informáciách, aby „prebili všetky tie hoaxy, ktoré sa teraz šíria“.

Minister životného prostredia Ján Budaj sa vyjadril k statusu predsedu strany Smer-SD Roberta Fica na sociálnej sieti a povedal, že politici by sa mali zhodnúť, že očkovanie je cesta k zbaveniu sa ochorenia COVID-19. „Tomu sa hovorí, že ide opozičná politika až za hrob. Nevadí mu, že tým môže niekoho pripraviť o život. V tomto prípade pán Fico chce ťažiť politické body zo zmätku ľudí, ktorí sú dezorientovaní, chce ich strašiť. Je to nástroj, ktorý on používal aj v minulosti. Môže to mať za následok, že niekto ochorie, kto ochorieť nemusel alebo zomrie, kto nemusel,“ uzavrel.





Ministerka Milanová na sociálnej sieti napísala, že sa dala bez váhania zaočkovať, lebo cíti zodpovednosť za ľudí vo svojom okolí. Verí tiež, že sa dá na Slovensku očkovať čo najviac ľudí a postupne sa život vráti do normálu.

Pri prvom očkovaní proti Covid-19 sa na kamere ukázala popieračka vakcíny



Koronavírus je ako bežná chrípka a očkovanie príprava na čipovanie, učitelia pomáhajú konšpiráciám



Ochota dať sa zaočkovať proti koronavírusu medzi Slovákmi mierne vzrástla, je v tom aj politika



Analytici v súvislosti s COVID-19 menia optiku. Nové údaje o hospitalizovaných a mŕtvych ich zaskočili



Krčméry by medzi prvými očkoval politikov



Ak si myslíš, že očkovanie spôsobuje autizmus, naletel si najslávnejšiemu mýtu o očkovaní (video)



Dali by ste sa zaočkovať proti koronavírusu? Slováci v prieskume prezradili aj svoje obavy



Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu