Pri prvom očkovaní proti Covid-19 sa na kamere ukázala popieračka vakcíny

Kto sledoval v sobotu podvečer naživo tlačovú besedu o spustení očkovania proti COVID-19, mohol v zábere vidieť neobvyklé správanie ženy, ktorá prišla v sprievode dvoch mužov.

Živý prenos vysielalo na facebooku ministerstvo zdravotníctva, live šla tlačová beseda s prvým očkovaním Vladimíra Krčméryho aj na TA3, čiastočne na Markíze, RTVS a v ďalších médiách.

Naľavo od ministra, lekárov a epidemiológov stála neobvyklá trojica, z ktorej pútala pozornosť hlavne žena v modrej vetrovke. Zo začiatku mala rúško pod nosom a pritom tlačovku natáčala. V jednom momente, keď tlačovku vysielala naživo počas Televíznych novín aj Markíza, žena ukázala do kamery dislike a dala si pomaly rúško pod bradu dole, smiala sa a náramne ju to aj jej sprievod bavilo.





Žena, ktorá porušila hneď niekoľko epidemiologických opatrení v živom vysielaní (porušla lockdown, nemala rúško) vystupuje na facebooku pod menom Janette Knošková a patrí medzi aktívnych šíriteľov dezinformácií a hoaxov o kovide, očkovaní, ale aj mnohých iných oblúbených témach dezinfoscény. Na profil si dáva nálepky o odmietnutí testovania, očkovania a ľudí vyzýva, aby nenosili rúška. V Nitre zvoláva ľudí na protesty so Štefanom Harabinom.

Na tlačovke vyrábala dvojhodinový stream do dezinfoskupiny s názvom Slovensko vlasť moja, ktorej je adminkou. Skupina je proti očkovaniu, je za neuznanie volieb a promuje Harabina.





V hodinu a pol trvajúcom streame Knošková natáčala, ako ľahko sa dostala so sprievodom do budovy, kde sa ich nejaká žena z organizačného štábu síce spýtala, či sú novinári, napriek tomu, že jej povedali, že nie sú, že sú len zvedaví, na tlačovku ich pustila. Počas streamu odpovedala, že sa pokút nebojí. Osoba, ktorá nedodržiava epidemiologické opatrenia, nenosí rúško, sa dostala k lekárom, ministrovi, epidemiológom, na chudbu nemocnice, v ktorej zomierajú pacienti, a aj ku Krčmérymu, s ktorým sa rozprávala.

Ministerstvo zdravotníctva SR len pred pár dňami oznámilo, že pripravuje informačnú a mobilizačnú kampaň o novej vakcíne. Zároveň jasne dalo najavo, že v kampani sa bude sústrediť najmä na to, aby obyvateľom Slovenska poskytlo relevantné a overené informácie v tejto téme. Očkovanie je top témou nielen na Slovensku, ale po celom svete. A stáva sa tak najsilnejšou témou konšpiračných a antisystémových platforiem. Reakcie Slovákov na sociálnych sieťach nie sú výnimkou.

Koronavírus je ako bežná chrípka a očkovanie príprava na čipovanie, učitelia pomáhajú konšpiráciám



Ochota dať sa zaočkovať proti koronavírusu medzi Slovákmi mierne vzrástla, je v tom aj politika



Analytici v súvislosti s COVID-19 menia optiku. Nové údaje o hospitalizovaných a mŕtvych ich zaskočili



Krčméry by medzi prvými očkoval politikov



Ak si myslíš, že očkovanie spôsobuje autizmus, naletel si najslávnejšiemu mýtu o očkovaní (video)



Dali by ste sa zaočkovať proti koronavírusu? Slováci v prieskume prezradili aj svoje obavy



Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Nedeľu 22. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Nedeľu 22. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Pred vami sa črtá spoločenské podujatie. Nemali by ste ho absolvovať sami, mohlo by sa to dotknúť vášho partnera. Rozhovorom s právnikom sa vyhnite

Býk 21.4. - 21.5.

Váš pokus dosiahnuť lepšiu pozíciu stroskotá. Obetavo priložíte ruky k dielu a získate sympatie, ktoré by ste mohli v budúcnosti využiť.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Očakávate priveľa za to, málo, čo dávate okoliu. Preto sa nečudujte, že týždeň je plný prekvapení, ktoré vám nedovolia ani sa nadýchnuť.

Rak 22.6. - 22.7.

Záležitosti tvojho srdca, ktoré sa zdali doteraz pomýlené sa začínajú prejavovať opäť ako reálne. Treba sa len viac angažovať a vyliezť zo svojej ulity.













Všetky Horoskopy Nedeľu 22. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu