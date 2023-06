Koronavírus je ako bežná chrípka a očkovanie príprava na čipovanie, učitelia pomáhajú konšpiráciám

Medzi učiteľmi na Slovensku sa šíria dezinformácie a konšpirácie. Viac ako štvrtina opýtaných pedagógov si myslí, že očkovanie je prípravou na čipovanie ľudí.

Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý vypracovala pre Európsku ľudovú stranu a stranu Spolu.

Výsledky prieskumu priblížili na pondelkovej tlačovej konferencii europoslanec Vladimír Bilčík (Spolu/EPP) a predseda strany Spolu Juraj Hipš. Prieskum meral postoje učiteľov druhého stupňa základných škôl v súvislosti s koronakrízou. V období od 25. septembra do 4. októbra sa na ňom zúčastnilo 518 respondentov.

Pomôcť môže reforma vzdelávania

Bilčík konštatoval, že Slovensko čelí aj „konšpiráčnému vírusu“, ktorý podkopáva ochotu ľudí chrániť sa pred šíriacou sa chorobou, spochybňuje overené fakty a vplýva na život a vzdelanie v našich školách, ktoré by mali podporovať kritické myslenie.





Práca s týmto problémom je podľa neho na „dlhé trate“ a dôležitá je reforma vzdelávania. Podotkol, že v tejto súvislosti sú potrebné aj silné a pevné média, ktoré budú takto pôsobiť aj v online priestore.





Prieskum odhalil, že 44 percent učiteľov považuje koronavírus za bežné chrípkové ochorenie a 42 percent by sa dalo zaočkovať, ak by naň bola vakcína. To, že očkovanie je prípravou na čipovanie ľudí, si myslí 31 percent učiteľov druhého stupňa základných škôl.





Takmer 40 percent opýtaných verí, že nosenie rúšok má negatívne zdravotné dôsledky. Spomedzi oslovených respondentov si 59 percent myslí, že vírus bol umelo vytvorený v laboratóriu a 31 percent zastáva názor, že vznikol prirodzene v prírode.

Najdôveryhodnejšie sú informácie z RTVS

V súvislosti s podávaním informácií o koronavíruse označilo za dôveryhodné Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) 87 percent oslovených, televíziu TA3 86 percent, denník Pravda 73 percent. Nad 65 percent získal portál Aktuality.sk, portál televízie Joj, Markíza a denník Sme.





Hospodárske noviny označilo za dôveryhodné 54 percent učiteľov. Denník N v prieskume o jeden percentuálny bod predbehol Hlavné správy, ktoré označilo za dôveryhodné 48 percent respondentov. Medzi dôveryhodnými sa ocitli aj časopis Zem a vek s 31 percentami, či Slobodný vysielač s 26 percentami.





Za nedôveryhodné média označili respondenti denníky Nový čas (59 percent), Plus jeden deň (52 percent) a portál Topky.sk (51 percent). Denník N a televízie Markíza a Joj označilo za nedôveryhodné vyše 30 percent učiteľov.





Takmer polovica oslovených učiteľov, teda 49 percent, verí, že vláda poskytuje občanom pravdivé informácie o koronavíruse. Možnosť „skôr nedôverujem“ označilo 36 percent respondentov a 12 percent uviedlo, že vláde rozhodne nedôveruje. Vláde dôverujú viac ženy ako muži a skôr tí, ktorí majú 30 a menej rokov. Dôverujú jej zároveň viac tí, ktorí sú ochotní nosiť rúško.





