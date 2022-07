Krčméry by medzi prvými očkoval politikov

Z očkovania proti koronavírusu sa stala politická téma. Politici v snahe nestratiť voličov odmietli podporiť povinné očkovanie. Frontálne hovoria iba o dobrovoľnom. Niektorí majú dokonca problém povedať, či sa dajú zaočkovať a argumentujú možnými vedľajšími účinkami, čo môže ich prívržencov odradiť od vakcinácie.

Z dokumentu, ktorý schválila tento týždeň vláda, vyplýva, že k obmedzeniu šírenia infekcie je potrebné, aby sa dalo zaočkovať 3,3 milióna ľudí, teda asi 65 percent obyvateľov.

Ako prví sa majú očkovať zdravotníci, zamestnanci domovov sociálnych služieb, silové zložky a pracovníci kritickej infraštruktúry. V druhej vlne to budú pacienti nad 65 rokov a chronicky chorí, klienti domovov sociálnych služieb, imobilní, onkologickí, dialyzovaní či pacienti po transplantácii.

Prieskum z prelomu októbra a novembra však nenaznačuje masívny záujem ľudí o vakcináciu proti koronavírusu. Zaočkovať by sa dalo iba necelých 27 percent opýtaných, proti je 44 percent a takmer 29 percent opýtaných nevedelo odpovedať.

Vyplynulo to z prieskumu, ktorý vznikol z iniciatívy Slovenskej akadémie vied, MNFORCE a Seesame.





Posledný bude „kapitán lode“ Matovič

Prezidentka republiky Zuzana Čaputová sa už vyjadrila, že sa dá zaočkovať. „Je to jediné riešenie, svetlo na konci tunela,“ uviedla pred necelými dvomi týždňami v rádiu Expres.





Premiér Igor Matovič (OĽaNO) nedávno v TV Joj povedal, že prioritu by mali mať zdravotnícki pracovníci a starší ľudia, ktorí sú najviac ohrození.





„Ideálne by bolo, aby som sa zaočkoval úplne posledný,“ vyhlásil a dodal, že potom by ľudia pochybovali, či sa teda dá zaočkovať. „Vopred hovorím, že zaočkovať sa na sto percent dám, ale pripadalo mi to férové, aby som ako kapitán lode bol zaočkovaný úplne posledný,“ doplnil.





Premiér Igor Matovič a minister zdravotníctva Marek Krajčí (obaja OĽaNO) Foto: SITA/Branislav Bibel.





Šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico sa vyjadril, že strana podporí výlučne dobrovoľné očkovanie. Pred časom uviedol, že nechodí na očkovanie proti chrípke a nešiel by ani na očkovanie proti ochoreniu COVID-19.

Predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini, ktorý mal pozitívny test na koronavírus, pre portál Webnoviny.sk okrem iného povedal, že pri novej vakcíne sú pochybnosti o jej kvalite a bezpečnosti. „Je preto logické, že všetci kolo toho veľmi jemne našľapujú,“ poznamenal.





Podľa neho jediné možné je len odporúčať očkovanie. Rizikovým skupinám ho vysoko odporúčať a zároveň ho ponechať na dobrovoľnosti.

Kampaň pred očkovaním

Pred spustením očkovania bude na Slovensku kampaň. Práve vrcholoví politici z koalície a opozície by zrejme mali byť prví, ktorí sa dajú verejne zaočkovať, aby motivovali ľudí k rovnakému kroku.





Podľa sociológa Pavla Haulíka pri rozhodovaní, či majú byť politici prví alebo poslední a pri súčasnom rozložení názorov verejnosti „jednoznačne platí, že by mali byť prví“. Podľa neho by celá akcia mal byť zorganizovaná tak, aby presvedčili verejnosť, že dostali reálnu vakcínu, a nie placebo.





Predchádzať by tomu mala premyslená kampaň, do ktorej by sa mala zapojiť koalícia aj opozícia. „To by však v politike, nesmel byť boj na život a na smrť. Obávam sa, že politická scéna je natoľko znesvárená, že ťažko dôjde k nejakému konsenzu v podpore vakcinácie,“ zhodnotil Haulík.

Myslí si, že dostatočná nemusí byť ani podpora očkovania známymi lekármi a odborníkmi. „Ak nebude všeobecnejší konsenzus, ktorý by vychádzal od politikov, hlasy týchto osobností sa stratia,“ usúdil sociológ.

Ľudia vraj politikom odpustia, ak budú prví

Známy lekár a infektológ Vladimír Krčméry povedal, že je pripravený sa dať zaočkovať pred kamerami. „Mám v sebe pätnásť vakcín. Deväť je povinných a šesť dobrovoľných. Keď idete do trópov, musíte si pichnúť besnotu, žltú zimnicu, ebolu atď. Nemám s tým problém,“ podotkol.





Politici však môžu čeliť výčitkám, že patria medzi vyvolených, ak sa dajú zaočkovať prví. Krčméry je presvedčený, že politici by mali ísť príkladom a tých pár vakcín sa oželie.





„Teraz je veľa nakazených politikov, parlament nemôže zasadať, čo je problém demokracie. Myslím si, že ľudia im odpustia, keď sa budú očkovať ako prví. Poviem politikom – chlapci, dajte sa verejne zaočkovať pred ľuďmi čím skôr, aby to videli,“ povedal portálu Webnoviny.sk Krčméry.





Aj keď môžu byť politici presvedčení o účinnosti vakcinácie, netlačia na voličov v snahe nestratiť ich podporu. Sociológ Haulík v tejto súvislosti povedal, že by sa nemala odčleňovať téma očkovania od celkového riešenia pandémie.

Politická opatrnosť pri očkovaní je podľa neho aj dôsledkom „uvoľnenia síl“, ktoré neuznávajú racionálne vedecké argumenty a vo všetkom vidia politické hry. Takéto sily sa podľa sociológa prejavili aj pri celoplošnom testovaní.





„Pri krokoch, ktoré vláda a predovšetkým premiér robili, mohol vzniknúť dojem, že procesy smerujúce k zvládaniu pandémie sú viac či menej náhodné a môžu sa kedykoľvek meniť. Keby riešenie situácie s ochorením na COVID-19 bolo od začiatku premyslené, opreté o odborné stanoviská, tak aj prístup ľudí k očkovaniu by nebol natoľko ambivalentný,“ mienil Haulík.





Lekár Krčméry by bol najradšej, keby sa zaočkovalo čo najviac ľudí. Čím bude väčšia zaočkovanosť, tým rýchlejšie podľa neho choroba prejde do sporadickej fázy. „Nie je to môj názor, je to skúsenosť z desiatich plošných očkovaní, lebo celá zemeguľa sa plošne očkuje proti deviatim chorobám, či je to v Jemene alebo v New Yorku,“ dodal Krčméry.

