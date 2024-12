Messi so Suárezom zaspomínali na spoločné časy v FC Barcelona a k triumfu Interu Miami prispeli dokopy štyrmi gólmi

3.3.2024 (SITA.sk) - Lionel Messi a Luis Suárez obnovili svoju niekdajšiu hviezdnu spoluprácu zo spoločných čias v FC Barcelona. Obaja strelili po dva góly a výraznou mierou prispeli k triumfu Interu Miami nad Orlandom City 5:0 v zápase severoamerickej MLS.

Uruguaj dvakrát skóroval v rozpätí siedmich minút v prvom polčase a Argentínčan zasa počas siedmich minút po hodine hry. Medzitým trafil aj ich fínsky spoluhráč Robert Taylor.

Podľa Suázera bude ich spolupráca pokračovať

Mužom zápasu bol Suárez, lebo k dvom gólom pridal aj dve asistencie. V základnej zostave tímu z Floridy sa objavili aj ďalší dvaja niekdajší hráči FC Barcelona. Hviezdny štvorlístok zaslúžilých tridsiatnikov doplnili obranca Jordi Alba a stredopoliar Sergio Busquets. Títo dvaja plus Messi so Suárezom sa spolu či osobitne podieľali na jedenástich majstrovských tituloch FC Barcelona v La Lige v období rokov 2005 - 2019. Messi a Suárez v útoku FCB spoločne excelovali šesť rokov.

„Vie o mne všetko a myslím si, že naša spolupráca bude naďalej úspešne pokračovať," povedal Suárez o Messim a ten mu to po chvíli opätoval.

„Strelil rýchlo prvý gól a udal tón celému zápasu. A keď pridal druhý, boli sme na koni. Všetci dobre vieme, čoho je Luis Suárez schopný."

Robia všetko pre víťazstvá tímov

Americký spoluhráč juhoamerickej dvojice Julian Gressel nepochybuje o ich schopnostiach napriek tomu, že majú 36 a 37 rokov.

„Messi a Suárez sem neprišli preto, aby si vyložili nohy. Robia všetko pre tímové víťazstvá a tento zápas je toho pekným príkladom," pochválil Gressel, ktorý prispel k jednoznačnému triumfu dvomi asistenciami.

Nastrieľal takmer 400 gólov

Suárez dosiaľ počas 19-ročnej kariéry nastrieľal na klubovej úrovni v Európe a Južnej Amerike 381 gólov, teraz pridal prvé dva na severoamerickom kontinente.

„Prišiel som, aby som bol platný hráč tímu, čo v mojom prípade znamená strieľať góly. Neustále sa snažím vydať zo seba to najlepšie. Myslím si, že fanúšikovia Miami môžu byť šťastní," podotkol Uruguajčan s čuchom na góly.

Mužstvo stále rastie a zlepšuje sa

Inter Miami bol vlani druhým najslabším tímom Východnej konferencie MLS bez nároku na postup do play-off. Aktuálne po troch kolách nového ročníka je na čele so 7 bodmi a so skóre 8:1.

„Som spokojný s naším výkonom. Všetci hráči boli dobrí, ale Suárez hral fantasticky, keďže pridal aj dve asistencie," podotkol tréner Miami Gerardo Martino.

„Máme dobré mužstvo, ale stále rastieme. Sme len na začiatku dlhej cesty," dodal Messi.

