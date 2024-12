Mesežnikov: Fico neodstúpi zo svojej funkcie aj napriek obvineniu z rasizmu

5.12.2019 (Webnoviny.sk) - U slušného politika by ani nemohlo dôjsť k tomu, aby bol obvinený z rasizmu, povedal pre agentúru SITA politológ Grigorij Mesežnikov. Reagoval tak na obvinenie Roberta F. vyšetrovateľom NAKA z trestných činov hanobenia národa, rasy a presvedčenia, podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti v súbehu s trestným činom schvaľovania trestného činu.

Mesežnikov je presvedčený, že bývalý viacnásobný premiér a predseda Smeru-SD Robert F. neodstúpi zo svojej funkcie a bude kandidovať v najbližších parlamentných voľbách.

Vyzdvihol činnosť polície

„Mazurek (ĽSNS) bol odsúdený z trestného činu a každý, kto ho schvaľuje, sa dopúšťa trestného činu,“ poznamenal politológ. Neočakáva, že kvôli obvineniu predsedu Smeru-SD klesnú preferencie strany. Mesežnikov vyzdvihol činnosť polície.

V minulosti totiž pokusy postihovať politikov z rasizmu neboli úspešné, ako napríklad v prípade bývalého poslanca NR SR a vtedajšieho predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) Jána Slotu.

„Postup polície považujem za štandardný postup, či je to pred voľbami alebo po voľbách, nie je dôležité. Skôr sa mi zdá, že video Roberta F. na základe, ktorého je obvinený, bolo tendenčné. Chcel ním osloviť svojich priaznivcov takýmto spôsobom,“ myslí si Mesežnikov.

Dôvod na zamyslenie

Tvrdí, že Smer-SD má dôvod na zamyslenie sa nad tým, kto je na čele strany, aj keď Roberta F. stále vníma ako jej najsilnejšieho predstaviteľa. Robert F. je podľa Mesežnikova nacionalistický politik, ktorý súčasný fašizmus vôbec nevníma, aj keď je súčasťou parlamentu.





Vyšetrovateľ NAKA vo štvrtok obvinil Roberta F. z trestných činov hanobenia národa, rasy a presvedčenia, podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti v súbehu s trestným činom schvaľovania trestného činu. Informuje o tom Polícia SR na svojom facebookovom profile.





„Napriek tomu, že Najvyšší súd SR rozhodol, že extrémistické výroky exposlanca Milana Mazureka sú trestným činom a odsúdil ho za ne, Robert F. mal s nimi verejne súhlasiť, a tak svoj postoj šíriť cez sociálne siete. Môže mu hroziť trest odňatia slobody na jeden až päť rokov,“ uviedla v statuse.

