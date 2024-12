Medvede na Slovensku sa ešte na zimný spánok nechystajú, podľa ochranárov si vraj treba zvykať

Medvede na Slovensku sa štandardne ukladajú na zimný spánok v polovici novembra, v tomto roku je tomu však inak. Pred pár dňami vznikli zábery medveďa na ceste pri vodnej nádrži Starina. Informuje TV Joj vo svojej reportáži na Noviny.sk.

Na hibernáciu vplýva viacero faktorov

„Na to, aby ten medveď začal hibernovať, vplýva veľmi veľa faktorov. Napríklad vek, zdravotný stav jedinca, či má dostatok tukových rezerv na to, aby prežil tú hibernáciu,“ uviedol ochranár z Národného parku Poloniny.

Podľa ochranárov sú prípady, kedy medveď nehibernuje aj dva roky po sebe, ak má dostatok potravy a je v dobrej kondícii.

Nemal by byť nervóznejší

„Pokiaľ bude dostatok napríklad bukvice a ten medveď sa veľmi ľahko dostane k potrave, napríklad bude mäkká zima, nemusí vôbec zaľahnúť, a proste bude fungovať počas celej zimy,“ vysvetlil.

Vplyv na jeho správanie by to však podľa ochranára nemalo mať. „Myslím si, že by nemal byť nervóznejší, pokiaľ má dostatok potravy a je v dobrej fyzickej kondícii, tak jeho správanie bude také, ako obvykle.“

Aktivista chcel chrániť medveďa, ten ho však napadol. Život mu zachránil kolega

Na 65-ročného ekologického aktivistu zaútočil počas víkendu medveď. Ako informovala TV Joj na svojom portáli Noviny.sk, život mu zachránil kolega Lukasz Synowiecki. Celý incident sa odohral v pohorí Bieszczady (Bukovské vrchy) na juhovýchode Poľska.

Spravili chybu

Synowiecki pripustil, že obaja urobili chybu. Snažili sa vytvoriť ochrannú zónu, ale obaja boli blízko k medvediemu brlohu, kde ho vyrušili. To šelmu vyprovokovalo a zaútočila na jedného z nich.

„Išli sme do lesa, aby sme overili, či rúbu stromy. Snažili sme sa zastaviť ťažbu dreva, pretože sme vedeli, že v okolí má brloh medveď. Práve preto sme úrady požiadali o vytvorenie osobitnej ochrannej zóny so zákazom vstupu. No nedopatrením a nepozornosťou sme sa ocitli príliš blízko brlohu, čo sme neplánovali,“ uviedol pre novinárov Synowiecki.

Medveď sa otočil k nemu

Medveď spôsobil ochranárovi poranenia na hlave, tele a končatinách a aktuálne sa zotavuje v nemocnici v meste Krosno. S kolegom urobili ďalšiu chybu, že sa rozdelili a v čase útoku boli od seba asi 100 metrov.

„Samotný útok som nevidel, len som počul krik a ryčanie zvieraťa. Sám som začal kričať a utekal som tým smerom, a v tej chvíli medveď prerušil útok,“ vysvetlil ochranár. Medveď sa totiž otočil k nemu a vydal sa k nemu.

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

